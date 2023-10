Brag dìomhair agus Flash of Light a’ tòiseachadh Luchd-còmhnaidh Melbourne: Meteor a’ dol a-steach do dh’ àile na Talmhainn

Chaidh iongnadh a dhèanamh air luchd-còmhnaidh ann an ear-thuath Melbourne oidhche Chiadain nuair a bha brag àrd agus solas sgoinneil a’ soilleireachadh na speuran. Tha eòlaichean den bheachd gun deach an iongantas seo adhbhrachadh le meteor a ’dol a-steach do àile na Talmhainn, a’ tarraing muinntir an àite ann an Doreen, Mernda, Balwyn, agus Doncaster.

Bha prothaideachadh mu thùs an fhuaim eadar obair rathaid agus cleasan-teine ​​​​gu tàirneanach no eadhon UFO. Ach, mhìnich an Dr Brad Tucker, reul-eòlaiche bho Oilthigh Nàiseanta Astràilia, gur e meteor am mìneachadh as so-chreidsinneach. Thug e iomradh air meteors mar mhìrean de asteroids a bhios a’ briseadh dheth agus a’ siubhal tron ​​fhànais.

Bhathas a’ meas gu robh am meteor le uallach airson an t-seallaidh meud ball-basgaid, timcheall air 10cm agus 40cm de leud. Shiubhail e aig astar iongantach timcheall air 20km san diog no 72,000km san uair, a’ leigeil a-mach mòran lùth nuair a chaidh e a-steach do àile na Talmhainn. Rinn an Dr Tucker coimeas eadar an sgaoileadh lùtha seo agus boma niuclasach beag.

Ged nach eil meteors den t-seòrsa seo neo-chumanta, tha e duilich a lorg agus a ro-innse. Tha luchd-saidheans an-còmhnaidh ag obair air leasachadh an dòighean air na nithean sin a chomharrachadh agus a lorg, gu sònraichte feadhainn nas motha a dh’ fhaodadh a bhith nan cunnart don Talamh. Dhaingnich an Dr. Tucker an fheum air a bhith furachail agus sgrùdadh air na tachartasan sin gus ar tuigse mu thùs agus mean-fhàs siostam na grèine àrdachadh.

Gu fortanach, chan eil feum air clisgeadh a thaobh buaidh meteors. Ach, tha e deatamach gun tèid aithris a dhèanamh air seallaidhean no eòlas air tachartasan mar seo do bhuidhnean mar a’ Bhuidheann Eadar-nàiseanta Meteor no Fireballs in the Sky. Bidh na h-aithisgean sin a’ cur ri rannsachadh saidheansail agus a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air nàdar agus giùlan meteors.

Chan eil an tachartas seo o chionn ghoirid ann am Melbourne iomallach, leis gu bheil uinneanan coltach ris air tachairt ann am pàirtean eile de Astràilia. Anns an Lùnastal, chunnaic Bhictòria solas dìomhair a’ sruthadh thairis air speur na h-oidhche, a’ tighinn gu crìch le fuaim làidir. Dhearbh buidheann fànais Astràilia gur ann mar thoradh air losgadh sprùilleach fànais a bha e. San aon dòigh, thug luchd-còmhnaidh Sydney cunntas air spreadhadh neo-mhìnichte ann an 2021, le ùghdarrasan a’ lorg nach robh fianais dearbhach ann.

Ann an co-dhùnadh, chan eil tachartas meteors gu tur neo-àbhaisteach. Ged a dh’ fhaodadh iad a bhith a’ nochdadh mar thachartasan dòrainneach, tha iad a’ toirt chothroman luachmhor do luchd-saidheans sgrùdadh nas doimhne a dhèanamh air dìomhaireachdan ar cruinne-cè. Tha pàirt deatamach aig faireachas, sgrùdadh, agus aithris ann a bhith a’ fuasgladh dìomhaireachdan an luchd-tadhail nèamhaidh seo.

stòran:

– [Stòr 1: Ainm an artaigil, Ceann-latha]

– [Stòr 2: Ainm an artaigil, Ceann-latha]

– [Stòr 3: Ainm an artaigil, Ceann-latha]