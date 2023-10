Loud Boom ann am Melbourne Thathar a’ creidsinn gur e inntrigeadh meteorite a th’ ann an Atmosphere

Geàrr-chunntas: Tha amharas ann gur e meteorite a thàinig a-steach do dh’ àile na Talmhainn a dh’ adhbharaich àrdachadh mòr agus dìomhair a chuir clisgeadh air luchd-còmhnaidh ann am bruach ann am Melbourne. Thug an tachartas, a thachair ann an Doreen, air mòran de mhuinntir an àite bhideothan a ghlacadh agus na h-eòlasan aca a cho-roinn air na meadhanan sòisealta. Ged a bha cuid a’ beachdachadh air tachartas speurail, chan eil ùghdarrasan fhathast air beachd a thoirt seachad air cò às a thàinig e. Mhol eòlaiche saidheans, an t-Oll Gail Isles bho Oilthigh RMIT, gur dòcha gur e meteor a bhiodh ann, a dh'fhaodadh a bhith co-cheangailte ri fras uisge leantainneach Perseid. Ach, thug i iomradh cuideachd air a’ chomas a bhith ann gur e criomag a bh’ ann bho rocaid saideal seòlaidh a chaidh a chuir air bhog bho Plesetsk Cosmodrome san Ruis. Ann an tachartas coltach ris san Lùnastal, chunnaic luchd-còmhnaidh ann am Bhictòria ball de sholas ann an speur na h-oidhche agus chuala iad àrdachadh mòr, a chaidh a dhearbhadh nas fhaide air adhart le buidheann fànais Astràilia mar sprùilleach fànais bho rocaid Ruiseanach Soyuz-2.

Chaidh luchd-còmhnaidh Doreen, bruach ann am Melbourne, a ghlacadh le fuaim obann coltach ri spreadhadh a thachair timcheall air 9f Diciadain. Sheall bhideothan a ghlac luchd-còmhnaidh spreadhadh solais agus an uairsin fuaim àrd, coltach ri spreadhadh. Dh’ èirich prothaideachadh air àrd-ùrlaran meadhanan sòisealta fhad ‘s a bha luchd-còmhnaidh a’ roinn an eòlasan agus a ’ceasnachadh adhbhar an spreadhaidh mhòir.

Ged nach eil ùghdarrasan air mìneachadh a thoirt seachad fhathast, mhol an Dr. Gail Isles, eòlaiche saidheans bho Oilthigh RMIT, gum faodadh am fuaim a bhith air a thoirt air sgàth meteor a 'tighinn a-steach do dh' àile na Talmhainn. Cheangail i e ris an fhras meteor Perseid leantainneach, a tha gu bhith a’ ruighinn an ìre as àirde tron ​​​​deireadh-sheachdain a tha romhainn. Ach, dh'aidich an Dr. Isles cuideachd gur dòcha gur e criomag bho rocaid saideal seòlaidh a chaidh a chuir air bhog bho Cosmodrome Plesetsk san Ruis a dh'adhbhraich an àrdachadh.

Chan e seo a’ chiad uair a tha leithid de thachartas air tachairt ann am Bhictòria. Ann an tachartas roimhe seo san Lùnastal, chunnaic luchd-còmhnaidh ball de sholas a ’dol tro speur na h-oidhche còmhla ri àrdachadh mòr. Chaidh a dhearbhadh nas fhaide air adhart le buidheann fànais Astràilia gun robh an tachartas air adhbhrachadh le sprùilleach fànais bho rocaid Ruiseanach Soyuz-2 a’ tilleadh a-steach do àile na Talmhainn.

