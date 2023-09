Faodaidh na lasraichean dìomhair ann an sgòthan Venus a bhith nan meteors a’ losgadh suas

Tha luchd-rannsachaidh air a bhith fo imcheist o chionn fhada mu na frasan dìomhair de sholas a bhios uaireannan a’ soilleireachadh sgòthan Venus. Air a mheas roimhe mar dhealanach, tha sgrùdadh ùr a chaidh fhoillseachadh anns an Journal of Geophysical Research: Planets a’ moladh mìneachadh eile. Tha an sgrùdadh a 'moladh gu bheil na solais enigmatic seo, gu dearbh, nan meteors a' losgadh suas ann an àile Venus.

Ged a bha NASA air moladh roimhe seo gum faodadh barrachd dealanach a bhith aig Venus na an Talamh, tha an sgrùdadh a’ toirt fa-near gu bheil làthaireachd dealanach air Venus fhathast na chuspair deasbaid. Bithear a’ cumail sùil air dealanach air an Talamh le bhith a’ lorg tonnan rèidio nàdarrach, agus lorg miseanan roimhe gu Venus comharran a thathas a’ creidsinn mar dhealanach. Ach, cha do lorg miseanan nas ùire leithid Cassini agus Parker Solar bho NASA comharran rèidio a lorg bho dhealanach.

An àite dealanach, tha luchd-rannsachaidh a-nis a’ cumail a-mach gum faodadh na frasan a chaidh fhaicinn ann an sgòthan sèididh Venus a bhith mar thoradh air meteors a’ dol an sàs ann an àile nàimhdeil na planaid. Tha àrainneachd uamhasach cruaidh aig Venus, le teodhachd anabarrach agus àile tiugh, puinnseanta làn de ghualain dà-ogsaid fìor-chràbhach agus sgòthan searbhag sulfarach.

Le bhith a’ cunntadh na h-àireimh de lasachaidhean a chaidh fhaicinn aig Amharclann an Stiùbhard agus orbiter Akatsuki Iapan, bha luchd-rannsachaidh den bheachd gu bheil eadar 10,000 agus 100,000 de lasadh a’ tachairt gach bliadhna. Tha an luchd-rannsachaidh a’ moladh gu bheil na frasan sin coltach ri stailcean meteor a dh’fhaodadh a bhith ann. Dh'fhaodadh an co-dhèanamh sònraichte de dh'àile Venus a bhith a 'toirt air buill-teine ​​​​bho na buaidhean sin losgadh gu soilleir gu leòr airson an lorg.

Tha tuigse air na h-uinneanan sin deatamach airson a bhith a’ dealbhadh mhiseanan gu Venus san àm ri teachd, gu sònraichte mar thoradh air fianais o chionn ghoirid a’ moladh gnìomhachd bholcànach a dh’ fhaodadh a bhith air uachdar na planaid. Ma tha stailcean dealanaich na adhbhar dragh, bhiodh feum air dìon airson luchd-sgrùdaidh a bha a’ feuchainn ri tighinn air tìr air Venus no dhaibhsan a tha a’ seòladh san àile thiugh aice airson ùine fhada.

Ann an co-dhùnadh, tha an lorg gum faodadh na lasraichean dìomhair ann an sgòthan Venus a bhith nan meteors a’ losgadh suas a’ tabhann seallaidhean luachmhor airson mhiseanan air a’ phlanaid san àm ri teachd. Ged a tha làthaireachd dealanach fhathast mì-chinnteach, tha comas meteors a 'toirt seachad mìneachaidhean eile airson na h-uinneanan inntinneach sin.

