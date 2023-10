Sèididh dìomhair de tonnan rèidio air a lorg bho 8 billean bliadhna air ais

Tha speuradairean air lorg inntinneach a dhèanamh, a’ lorg spreadhadh rèidio luath (FRB) a shiubhail 8 billean bliadhna gus an Talamh a ruighinn. Tha FRBn nan spreadhaidhean mòra de tonnan rèidio a mhaireas dìreach milliseconds, agus chan eil fios fhathast cò às a thàinig iad. Bho chaidh a 'chiad FRB a lorg ann an 2007, tha luchd-saidheans air na ceudan de na flasan cosmaigeach sin fhaicinn a' tighinn bho dhiofar àiteachan anns a 'chruinne-cè.

Mhair an spreadhadh as ùire, ris an canar FRB 20220610A, nas lugha na millisecond ach leig e a-mach an aon lùth de sgaoilidhean na grèine againn thairis air 30 bliadhna. Tha an spreadhadh seo mar aon de na FRBan as fhaide air falbh agus as beòthaile a chunnacas a-riamh. Ach, tha e duilich sgrùdadh a dhèanamh air spreadhaidhean rèidio luath air sgàth cho fada ‘s a tha iad.

A’ cleachdadh an raon ASKAP de teileasgopan rèidio ann an Astràilia, b’ urrainn do luchd-rannsachaidh faighinn a-mach càite an robh an spreadhadh. Chaidh an spreadhadh a lorg air ais gu buidheann de galaxies aonaidh, a’ co-thaobhadh ris an teòiridh gum faodadh FRBn a bhith ceangailte ri magnetars no nithean làn shunndach mar thoradh air spreadhaidhean rionnag.

Tha luchd-saidheans den bheachd gum faodadh a bhith a’ sgrùdadh spreadhaidhean rèidio luath dòigh air leth a thoirt seachad airson a’ chùis a thomhas eadar galaxies, rud nach eil air a chunntas fhathast. Chan eil na tuairmsean gnàthach air tomad na cruinne-cè, a’ nochdadh gu bheil cùis a dhìth. Faodaidh an stuth ianachaidh a lorgar le spreadhaidhean rèidio luath cuideachadh le bhith a’ tomhas na tha de stuth eadar galaxies, a’ tilgeil solas air a’ chuspair seo a tha a dhìth.

Chaidh an dòigh seo air cleachdadh spreadhaidhean rèidio luath gus stuth a lorg a tha a dhìth a mholadh an toiseach leis an reul-eòlaiche Astràilianach Jean-Pierre Macquart ann an 2020. Tha na tomhais a chaidh a dhèanamh san sgrùdadh seo a’ dearbhadh “càirdeas Macquart,” a tha a’ sealltainn mar as fhaide air falbh tha spreadhadh rèidio luath, an gas nas sgaoilte a nochdas e eadar galaxies.

Gu ruige seo, chaidh faisg air 50 spreadhadh rèidio luath a lorg gu na h-àiteachan tùsail aca, le timcheall air leth dhiubh air an lorg a’ cleachdadh teileasgop ASKAP. Tha luchd-saidheans an dòchas gun leig teileasgopan rèidio a tha gan togail san àm ri teachd na mìltean de spreadhaidhean rèidio nas luaithe a lorg, gar cuideachadh gus structar na cruinne a thuigsinn nas fheàrr.

Tha sgrùdadh spreadhaidhean rèidio luath chan ann a-mhàin a’ toirt sealladh dhuinn air na h-uinneanan cosmach sin ach tha e cuideachd a’ fosgladh chothroman ùra airson ceistean mòra mu chosm-eòlas a fhreagairt.

