Lorg ùr: Bidh speuradairean a’ lorg spreadhadh dìomhair de tonnan rèidio bho 8 billean bliadhna air ais

Tha speuradairean air lorg inntinneach a dhèanamh o chionn ghoirid, a’ lorg spreadhadh cumhachdach de thonnan rèidio a thug 8 billean bliadhna iongantach gus an Talamh a ruighinn. Tha an tachartas seo, ris an canar spreadhadh rèidio luath (FRB), chan e a-mhàin gu math fada air falbh ach cuideachd aon den fheadhainn as beòthaile a chaidh fhaicinn a-riamh.

Tha spreadhaidhean rèidio luath nan spreadhaidhean mòra de tonnan rèidio a mhaireas dìreach milleanan-tomhais, agus tha an tùs fhathast na dhìomhaireachd do speuradairean. Chaidh a’ chiad FRB a chomharrachadh ann an 2007, agus bhon uairsin, chaidh gun àireamh de na frasan celestial sin a lorg a thàinig bho dhiofar àiteachan thairis air farsaingeachd mhòr na cruinne.

A dh’ aindeoin còrr is deich bliadhna de rannsachadh, tha dearbh adhbharan nam FRBan sin fhathast so-ruigsinneach. Ach, tha luchd-saidheans air grunn theòiridhean a chuir a-mach gus na tachartasan aca a mhìneachadh. Is e aon mhìneachadh a dh’ fhaodadh a bhith ann gu bheil na spreadhaidhean sin mar thoradh air rionnagan neutron làn magnetach ris an canar magnetars a ’leigeil a-mach tòrr lùth. Tha beachd-bharail eile a’ moladh gum faodadh FRBn a bhith mar thoradh air tuill dhubh no rionnagan neutron a chur còmhla.

Tha lorg an FRB sònraichte seo, a shiubhail astar iongantach de 8 billean bliadhna, na chlach-mhìle chudromach dha speuradairean. Le bhith a’ sgrùdadh nan tachartasan fad às sin, tha luchd-rannsachaidh an dòchas sealladh fhaighinn air na suidheachaidhean agus na pròiseasan a bha ann anns a’ chruinne-cè tràth.

Faodaidh tuigse fhaighinn air tùs agus nàdar spreadhaidhean rèidio luath sanasan luachmhor a thoirt seachad mu na tachartasan cosmach a thug cumadh air ar cruinne-cè thar billeanan de bhliadhnaichean. Bidh luchd-saidheans a’ leantainn air adhart a’ sgrùdadh dìomhaireachdan nan comharran rèidio cumhachdach sin, a’ cleachdadh measgachadh de dh’ ionnstramaidean agus teileasgopan gus na feartan agus na pàtrain aca a sgrùdadh.

Ged a chaidh mòran adhartais a dhèanamh ann a bhith a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan spreadhaidhean rèidio luath, tha feum air barrachd bheachdan agus dàta gus an fhìor nàdar a dhearbhadh le misneachd. Tha lorg an FRB fad às seo na theisteanas air innleachdas agus buanseasmhachd speuradairean nan oidhirp gus dìomhaireachdan ar cruinne-cè a thuigsinn.

stòran:

- CNN: 'Bidh speuradairean a’ lorg comharra bho chionn 8 billean bliadhna '