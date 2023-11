Gabhail ri dòigh-beatha ceud bliadhna: An iuchair gu fad-beatha agus sunnd

Tha a bhith beò beatha fhada agus fhallain na mhiann uile-choitcheann a tha mòran air a cho-roinn. Faodaidh ionnsachadh bho eòlasan an fheadhainn a tha air inbhe ceud bliadhna a choileanadh seallaidhean luachmhor a thabhann agus ar brosnachadh gus atharrachaidhean adhartach a dhèanamh. B’ e aon turas cho iongantach turas m’ athair a dh’ fhalbh o chionn ghoirid, agus a bha beò beatha bheothail suas gu aois 101.

Ged a thug e buaidh air cho fada ‘s a bha e ri measgachadh de fhactaran, bha na cleachdaidhean aige a’ leantainn gu dlùth ris na prionnsapalan a chaidh fhaicinn ann an Sònaichean Gorm air feadh an t-saoghail. Tha na roinnean sin ainmeil airson gu bheil dùmhlachd nas àirde de dhaoine fa leth a’ fuireach gu math a-steach do na ceudan aca.

Bidh ceud bliadhna ann an Sònaichean Gorma a’ toirt prìomhachas do bheathachadh cothromach, a’ toirt a-steach measadh anns na cleachdaidhean ithe aca. Bidh iad ag amas air a bhith ag ithe biadhan slàn, measan is glasraich gu leòr, agus a’ cuingealachadh nithean air an giullachd. Le bhith a’ cleachdadh an dòigh-obrach seo, bidh iad a’ toirt beathachadh riatanach dha na cuirp aca fhad ‘s a tha iad a’ seachnadh droch bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig cus calorie no a bhith an urra ri roghainnean mì-fhallain.

Tha taobh deatamach eile de dhòigh-beatha ceud bliadhna a’ tionndadh timcheall air gnìomhachd corporra cunbhalach. A dh’ aindeoin a’ bheachd gu bheil dòigh-beatha neo-sheasmhach a’ fàs do-sheachanta le aois, bidh na daoine sin a’ fuireach gnìomhach agus a’ dol an sàs ann an gnìomhachd a tha a rèir an comasan. Ge bith co-dhiù a tha e a 'coiseachd, a' gàirnealaireachd, no a 'cleachdadh tai chi, lorg dòigh thlachdmhor airson na cuirp aca a ghluasad a' cuideachadh le bhith a 'cumail neart, sùbailteachd agus mathas iomlan.

A bharrachd air an sin, tha lughdachadh cuideam na chrann bunaiteach ann a bhith a’ tòir beatha nas fhaide agus nas fhallaine. Bidh Centenarians a’ toirt prìomhachas do ghnìomhachdan a bhrosnaicheas fois, leithid meòrachadh, caitheamh ùine ann an nàdar, no a bhith a’ leantainn cur-seachadan cruthachail. Le bhith a’ riaghladh cuideam gu gnìomhach, bidh iad a’ lughdachadh a’ bhuaidh àicheil aige air an slàinte inntinn is corporra.

Le bhith a’ toirt a-steach na cleachdaidhean sin le deuchainn ùine nar beatha làitheil, is urrainn dhuinn an t-slighe ullachadh airson àm ri teachd nas fhallaine, a’ meudachadh ar cothroman air seann aois aibidh a ruighinn le spionnadh. Le bhith a’ faighinn brosnachadh bho dhaoine ceud bliadhna agus a’ gabhail ris na prionnsapalan aca mu bheathachadh cothromach, gnìomhachd cunbhalach, agus lughdachadh cuideam leigidh sin leinn beatha nas sàsaiche a bhith againn agus eòlas fhaighinn air toileachasan fad-beatha.

CÀBHA

