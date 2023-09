Innealan Taic Co-dhùnaidh Ioma-amas airson Taghadh Sgìre Dìon gus an Targaid 30 × 30 a ruighinn

Geàrr-chunntas: Tha luchd-rannsachaidh bho Ionad Sgrùdaidh Bith-iomadachd is Gnàth-shìde Senckenberg Frankfurt (SBiK-F) air inneal taic co-dhùnaidh a leasachadh gus cuideachadh le taghadh raointean dìon gus an amas a bhith ag ainmeachadh co-dhiù 30% de raointean talmhaidh is mara mar thèarmannan nàdair le 2030. Tha an t-inneal a’ ceadachadh cuideam agus coimeas a dhèanamh eadar diofar amasan glèidhteachais aig ìre chruinneil, a’ cuideachadh luchd-co-dhùnaidh prìomhachadh nan raointean as buannachdail a thaobh amasan bith-iomadachd. Tha am pròiseas taghaidh airson raointean dìon iom-fhillte, oir feumaidh iad grunn amasan a choileanadh, leithid dìon gnàth-shìde agus glèidhteachas bith-iomadachd, a dh’ fhaodadh còmhstri adhbhrachadh eadar diofar bhuidhnean ùidh. Tha an inneal a chaidh a leasachadh leis an luchd-rannsachaidh a’ tabhann dòigh-obrach sùbailte is fhollaiseach airson raointean dìon a thaghadh stèidhichte air ioma-amasan, a’ soilleireachadh co-obrachadh agus amasan connspaideach. Le bhith a’ cleachdadh an inneil seo, faodaidh luchd-co-dhùnaidh co-dhùnaidhean soilleir agus fiosraichte a dhèanamh a thaobh dè na raointean air am bu chòir prìomhachas a bhith aca airson glèidhteachas. Tha an luchd-rannsachaidh an dòchas gun cuidich an inneal aca ri bhith ag adhartachadh glèidhteachas bith-iomadachd agus dìon gnàth-shìde le bhith a’ cuideachadh le taghadh agus rèiteachadh raointean dìon. Tha an rannsachadh seo a’ toirt taic do na h-amasan a chaidh a shuidheachadh aig Co-labhairt na Cruinne air Nàdar san Dùbhlachd 2022.

Stòran: Alke Voskamp et al, A’ cleachdadh innealan taic co-dhùnaidh ioma-amas airson taghadh sgìre fo dhìon, One Earth (2023). DOI: 10.1016/j.oneear.2023.08.009

seòladh a 'Phuist