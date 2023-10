Sgrùdadh A’ moladh gum faodadh ath-riochdachadh sùbh-craoibhe san fhànais a bhith comasach, ach tha feum air tuilleadh rannsachaidh

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn luchd-rannsachaidh Iapanach air nochdadh gum faodadh gintinn mamailean san fhànais a bhith comasach. Thug an deuchainn, a chaidh a dhèanamh air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta, solas air buaidh microgravity air embryos mamalan. Fhad ‘s a tha an sgrùdadh a’ cumail gealladh airson tuineachadh fànais san àm ri teachd, tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus na co-dhùnaidhean a dhearbhadh agus dèiligeadh ri ana-cainnt a dh’ fhaodadh a bhith ann.

Bha an sgrùdadh a’ toirt a-steach a bhith a’ cur 90 embryo luchag dà-chealla chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta a’ cleachdadh aonad sònraichte airson leaghadh agus àiteachadh embryo. Aon uair 's gu robh iad ann an orbit, mhill na speuradairean na h-inntinnean reòta agus lean iad air adhart leis a' chultar aca. Gus iongnadh an luchd-rannsachaidh, dh'fhàs na ceallan gu bhith nan blastocysts, an ìre thràth de leasachadh embryo, a cheart cho èifeachdach ri embryos air an àiteachadh ann an suidheachaidhean obair-lann àbhaisteach air an Talamh.

Eu-coltach ri sgrùdaidhean roimhe a tha a’ nochdadh ana-cainnt ann an embryos air fàs ann an neoni grabhataidh, sheall embryos na luchaige àireamhan cealla àbhaisteach agus feartan eile. Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan don bheachd gu bheil e eu-comasach gintinn mamailean san fhànais. A dh’ aindeoin sin, thug an luchd-rannsachaidh rabhadh gu robh na co-dhùnaidhean aca tòiseachaidh agus feumach air dearbhadh tro dheuchainnean a bharrachd.

Ged a tha na toraidhean tùsail seo gealltanach, feumar gabhail ri crìochan an sgrùdaidh. Bha an deuchainn a’ cuimseachadh gu sònraichte air luchagan, agus dh’ fhaodadh a’ bhuaidh air embryos daonna a bhith eadar-dhealaichte. Tha sgrùdaidhean roimhe air nochdadh ana-cainnt seòlta ann am maol-mara agus embryos muir-thìrich a dh’ fhàs ann am meanbh-gravity. Mar sin, tha e riatanach tuilleadh rannsachaidh a dhèanamh gus làn thuigse fhaighinn air a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig dìth cuideim air gintinn mamail.

Tha buaidh mhòr aig ath-riochdachadh soirbheachail san fhànais air oidhirpean tuineachadh fànais san àm ri teachd. Dh’ fhaodadh co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo an t-slighe a dhealbhadh airson gintinn daonna is bheathaichean san fhànais, a’ toirt a-steach stoc, agus aig a’ cheann thall a’ comasachadh làthaireachd dhaonna seasmhach taobh a-muigh na Talmhainn. Ach, feumaidh sinn a bhith faiceallach agus cumail oirnn a’ sgrùdadh nam buaidhean agus na dùbhlain a dh’ fhaodadh a bhith ann an lùib gintinn ann an àrainneachd microgravity.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: An urrainn dha mamalan gintinn gu soirbheachail san fhànais?

F: Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh a dhèanamh air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta a’ moladh gum faodadh gintinn mamail san fhànais a bhith comasach. Ach, tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus na co-dhùnaidhean sin a dhearbhadh agus a leudachadh.

C: Dè bha an lùib an sgrùdaidh?

F: Bha an sgrùdadh a’ toirt a-steach a bhith a’ cur embryons luchag chun an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta, far an deach an leaghadh agus an àiteach. Dh'fhàs na h-embryons gu bhith nan blastocysts aig ìre thràth, gan giùlan fhèin coltach ri embryos air an àiteachadh fo chumhachan obair-lann àbhaisteach air an Talamh.

C: A bheil na co-dhùnaidhean a' buntainn ri daoine?

F: Bha an sgrùdadh a’ cuimseachadh air luchagan, agus dh’ fhaodadh buaidh microgravity air embryos daonna a bhith eadar-dhealaichte. Mar sin, tha e deatamach rannsachadh a bharrachd a dhèanamh gus tuigse fhaighinn air a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aige air gintinn daonna san fhànais.

C: Dè a’ bhuaidh a bhios aig ath-riochdachadh soirbheachail san fhànais?

F: Mas urrainnear ath-riochdachadh mamail a choileanadh gu soirbheachail san fhànais, dh’ fhaodadh buaidh mhòr a bhith aige air oidhirpean tuineachadh fànais san àm ri teachd, a’ ceadachadh làthaireachd daonna seasmhach taobh a-muigh na Talmhainn.

C: Dè na dùbhlain air am feumar aghaidh a chur?

F: Ged a tha an sgrùdadh a’ moladh gum faodadh gintinn mamail san fhànais a bhith comasach, feumar sgrùdadh mionaideach a dhèanamh air comasachd ana-cainnt no duilgheadasan ris nach robh dùil mus tèid an leithid de dh’ oidhirpean a dhèanamh.