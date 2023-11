Artaigil ùr: An comas airson ath-riochdachadh san fhànais air a sgrùdadh tro sgrùdadh embryo

Tha luchd-saidheans bho Ionad Bith-theicneòlas Adhartach Oilthigh Yamanashi agus Buidheann Fànais Aerospace Iapan (JAXA) air sgrùdadh ùr-nodha a dhèanamh air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS), a’ nochdadh a’ chomas airson ath-riochdachadh daonna san fhànais. Bha rannsachadh a chaidh a dhèanamh roimhe seo a’ toirt a-steach fàs embryo luchag ann an àrainneachd microgravity an ISS, a’ toirt seachad deagh thoraidhean.

Anns an sgrùdadh seo den chiad sheòrsa, chaidh embryons luchag reòta a ghiùlan chun ISS air bòrd rocaid san Lùnastal 2021. Nuair a ràinig iad an stèisean, chaidh na embryons a leaghadh le inneal sònraichte agus an cur fo chumhachan leasachaidh iomchaidh. Gu h-iongantach, dh’ fhàs na embryos gu h-àbhaisteach thar ceithir latha, a’ dol air adhart gu bhith nan blastocysts, a tha nan ceallan deatamach a dh’ fhàsas a-steach don fhàsas agus dhan phlacenta.

Cha do sheall mion-sgrùdadh a chaidh a dhèanamh air na blastocysts às deidh dhaibh tilleadh chun Talamh atharrachaidhean mòra sam bith air an DNA agus ginean, a’ daingneachadh a’ bheachd nach eil buaidh mhòr aig microgravity air leasachadh àbhaisteach embryos mamalan. Chaidh na co-dhùnaidhean adhartach seo a mhìneachadh anns an iris shaidheansail iScience, a’ soilleireachadh cho comasach sa tha beatha mamail a bhith beò agus a’ soirbheachadh san fhànais.

Chuir riochdairean bho Oilthigh Yamanashi agus an institiud rannsachaidh nàiseanta Riken an cèill an toileachas còmhla, ag ràdh gur e an sgrùdadh seo a’ chiad fhear a sheall an comas dha mamalan soirbheachadh san fhànais. Tha àiteachadh soirbheachail de embryos mamalan aig ìre thràth ann an àrainneachd microgravity iomlan an ISS a’ fuasgladh na slighe airson tuilleadh rannsachaidh, a’ toirt a-steach tar-chur blastocysts gu luchagan. Tha an ceum seo ag amas air dearbhadh a bheil breith fallain a’ tachairt agus dearbhadh ion-obrachadh nan embryos sin.

Tha buaidh an rannsachaidh seo a’ leudachadh nas fhaide na feòrachas saidheansail. Mar a bhios buidhnean fànais, NASA nam measg, a’ coimhead a dh’ionnsaigh mhiseanan air a’ Ghealach agus Mars san àm ri teachd, bidh tuigse air comasachd ath-riochdachadh san fhànais a’ fàs nas buntainniche. Tha am prògram Artemis, air a thòiseachadh le NASA, ag amas air daoine a chuir air ais chun Ghealach gus eòlas riatanach fhaighinn airson beatha sheasmhach agus tuineachadh air buidhnean celestial eile. Aig a’ cheann thall, dh’ fhaodadh an rannsachadh leantainneach seo seallaidhean riatanach a chuir ri sgrùdadh fànais fad-ùine agus an comas air coloinidheachd daonna san àm ri teachd.

FAQ:

C: Dè am prìomh lorg a th’ aig an sgrùdadh a rinn luchd-saidheans Iapanach?

F: Lorg an sgrùdadh a rinn luchd-saidheans Iapanach gun robh embryos luchag a chaidh fhàs ann an àrainneachd microgravity an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta air a leasachadh gu h-àbhaisteach, a’ nochdadh comas ath-riochdachadh san fhànais.

C: Ciamar a chaidh na embryons a ghiùlan chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta?

F: Chaidh na suaicheantais luchag reòta a ghiùlan chun ISS air bòrd rocaid.

C: Dè th' ann am blastocysts?

F: Tha blastocysts nan ìre deatamach de leasachadh tràth embryo agus tha na ceallan ann a dh’ fhàsas a-steach don fhàsas agus don phlacenta.

C: An robh atharrachadh mòr sam bith air fhaicinn ann an DNA agus ginean nan blastocysts?

F: Cha deach atharrachadh mòr sam bith fhaicinn ann an DNA agus ginean nan blastocysts às deidh dhaibh tilleadh chun Talamh.

C: Carson a tha an rannsachadh seo cudromach?

F: Tha an rannsachadh seo cudromach airson rannsachadh fànais agus miseanan tuineachaidh san àm ri teachd, leis gu bheil e a’ tilgeil solas air a’ chomas airson ath-riochdachadh san fhànais agus comasachd fad-ùine mamalan ann an àrainneachd microgravity.