Embryons air an leasachadh gu soirbheachail san fhànais, a’ fosgladh chothroman airson ath-riochdachadh nas fhaide na an talamh

Ann an sgrùdadh ùr-nodha, tha luchd-saidheans Iapanach air clach-mhìle chudromach a choileanadh ann an sgrùdadh fànais: a’ fàs embryons lucha air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) agus a’ faicinn an leasachadh àbhaisteach aca. Tha buaidh mhòr aig an lorg seo, a’ moladh gum faodadh ath-riochdachadh san fhànais a bhith comasach dha daoine san àm ri teachd.

Air a stiùireadh leis an Àrd-ollamh Teruhiko Wakayama bho Ionad Bith-theicneòlas Adhartach Oilthigh Yamanashi agus sgioba bho Bhuidheann Fànais Aerospace Iapan (JAXA), chuir an luchd-rannsachaidh embryos luchag reòta air rocaid chun ISS san Lùnastal 2021. Aon uair ‘s gu robh iad san fhànais, shoirbhich leis na speuradairean na h-inntinnean tràth a 'cleachdadh inneal a chaidh a dhealbhadh gu sònraichte agus leig leotha fàs air an stèisean airson ceithir latha.

A dh’ aindeoin na bha dùil, leasaich na h-inntinnean gu h-àbhaisteach fo chumhachan microgravity, a’ dol air adhart gu blastocysts - an ìre dheatamach far am bi ceallan ag eadar-dhealachadh a-steach don fhàsas agus a’ phlacenta. Chaidh na co-dhùnaidhean sin fhoillseachadh air-loidhne anns an iris saidheansail iScience, a’ daingneachadh nach robh buaidh mhòr aig grabhataidh air leasachadh nan embryos.

A bharrachd air an sin, rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh air suidheachadh an DNA agus ginean taobh a-staigh na blastocysts às deidh dhaibh tilleadh chun Talamh. Gu h-iongantach, cha robh atharrachaidhean mòra sam bith ann, a’ nochdadh nach tug an àrainneachd fànais droch bhuaidh air stuthan ginteil nan embryos. Tha an lorg seo a’ neartachadh na h-argamaid gur dòcha nach cuir siubhal fànais fad-ùine agus eadhon tuineachadh planaidean eile bacadh air gintinn daonna.

Mar a thèid sinn nas fhaide a-steach don fhànais agus sgrùdadh a dhèanamh air comasachd coloinidhean daonna a stèidheachadh air buidhnean celestial eile, bidh tuigse air gintinn ann an àrainneachdan microgravity a’ fàs deatamach. Fhad ‘s a tha an sgrùdadh seo a’ toirt seachad dearbhadh brosnachail air bun-bheachd, tha e cudromach toirt fa-near gu bheil dùbhlain mòra ann fhathast mus tig ath-riochdachadh daonna san fhànais gu buil.

FAQ:

C: Dè a choilean luchd-saidheans Iapanach san sgrùdadh aca?

F: Dh’ fhàs an luchd-saidheans Iapanach embryons lucha air an ISS agus choimhead iad air an leasachadh àbhaisteach aca, a’ nochdadh comas gintinn daonna san fhànais.

C: An tug suidheachaidhean microgravity buaidh air leasachadh nan embryos?

F: Chan e, leasaich na h-inntinnean gu h-àbhaisteach fo chumhachan microgravity, agus cha robh atharrachaidhean mòra sam bith anns an DNA agus na ginean aca.

C: Dè a’ bhuaidh a th’ aig an sgrùdadh seo?

F: Tha na co-dhùnaidhean sin a’ moladh gum faodadh ath-riochdachadh san fhànais a bhith comasach do dhaoine, aig a bheil buaidh chudromach air siubhal fànais fad-ùine agus coloinidheachd a dh’ fhaodadh a bhith aig buidhnean celestial eile.