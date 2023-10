Chan eil na Toraidhean Tràth bho Theileasgop Fànais James Webb cho rèabhlaideach ris a bhathas an dùil

Tha Teileasgop Fànais James Webb (JWST) air tòrr togail-inntinn a thogail leis na beachdan tùsail aige, a’ leantainn gu cinn-naidheachd inntinneach ag agairt gun deach teòiridhean a bha stèidhichte o chionn fhada leithid am Big Bang agus càirdeas coitcheann a dhearbhadh. Ach, tha co-dhùnaidhean ùra bho sgrùdadh a’ cleachdadh dàta bho Sgrùdadh Cnuasachaidh Neo-chlaonach Chanada NIRSS (CANUCS) a’ sealltainn nach robh na toraidhean rèabhlaideach sin cho neo-àbhaisteach ’s a bha iad an toiseach.

Is e an JWST an teileasgop infridhearg as cumhachdaiche a chaidh a thogail a-riamh, comasach air ìomhaighean mionaideach a ghlacadh de chuid de na galaxies as tràithe a chaidh a chruthachadh às deidh aoisean dorcha na Cruinne tràth. Bha beachdan roimhe seo bho amannan beagan nas fhaide air adhart air tuigse mhath a thoirt dhuinn air cho luath sa bhios galaxan ag atharrachadh a rèir ar tuigse air a’ Bhrag Mhòr. Ach bha na galaxies a dh’ ainmich an JWST mar-thà mòr, soilleir, agus structarail iom-fhillte, a’ toirt dùbhlan do ar barailean mu mean-fhàs galactic.

Bidh speuradairean a’ cleachdadh diofar dhòighean gus galaxan fad às a chomharrachadh, a’ gabhail a-steach a bhith a’ coimhead airson briseadh ann an speactram galactic. Faodaidh galaxan dà-bhriseadh, a tha a 'nochdadh briseadh ann an tonnan Lyman agus Balmer, cuideachadh le speuradairean a bhith ag amas air galaxies aig astaran sònraichte. Bha a’ chiad thoraidhean bhon JWST a’ cuimseachadh air galaxies dà-bhriseadh aig gluasadan dearga timcheall air z = 7 nuair a bha an Cruinne-cè nas lugha na billean bliadhna a dh’ aois.

Ach, nochd an sgrùdadh seo a’ cleachdadh dàta CANUCS claonadh a dh’ fhaodadh a bhith ann ann an taghadh galaxies briseadh dùbailte. Is dòcha gum bi an dòigh-obrach fàbharach dha galaxies nas motha agus nas gile, a’ fàgail a-mach galaxies nas lugha, nas lugha agus nas fhuaire. Chomharraich an sgioba 19 galaxan dà-bhriseadh bho dhàta CANUCS, ach an taca ri àireamh-sluaigh nas motha de galaxies, bha e follaiseach gum faodadh an dòigh taghaidh na toraidhean a ghluasad gu galaxies nas motha agus nas soilleire.

Tha an luchd-rannsachaidh a’ daingneachadh nach eil na co-dhùnaidhean tùsail sin a’ lughdachadh a’ chomas a th’ aig an JWST ath-sgrùdadh a dhèanamh air a’ mhodal cosmological àbhaisteach againn. Ach, tha iad a’ soilleireachadh gu bheil sinn fhathast aig ìre thràth agus gu bheil feum againn air barrachd dàta agus beachdan mionaideach gus fìor nàdar nan galaxies fad às sin a thuigsinn agus far a bheil an duslach dha-rìribh a’ socrachadh.

