Na h-iongantasan meallta air an àite a-muigh

Chan eil àite a-muigh gu bràth a’ cur iongnadh oirnn leis na h-uinneanan tarraingeach agus enigmatic aige. Tha e coltach gu bheil Oidhche Shamhna, gu sònraichte, a’ toirt a-mach na cuirmean as inntinniche. O chionn ghoirid, tha NASA air ìomhaigh iongantach fhoillseachadh a bha a’ nochdadh coltas iongantach ri aghaidh Picasso-esque air Jupiter. Ach, chan eil an seo ach aig bàrr na beinne-deighe celestial.

An-diugh, fhuair sinn sealladh air “Làmh Dhè.” Tha an nebula iongantach seo, ris an canar PSR B1509-58, na tha air fhàgail de rionnag pulsar a spreadh faisg air 1,600 bliadhna air ais. Rugadh na tha air fhàgail pàtran iongantach a bha coltach ri pailme cosmach, le corragan. Tha an rionnag sa mheadhan taobh a-staigh na pailme a’ nochdadh cha mhòr diadhaidh, fhad ‘s a tha an t-ainm a’ fàiligeadh ceartas a dhèanamh ris a làthaireachd tarraingeach.

Chaidh aig teileasgop X-Ray Polarimetry Explorer aig NASA air chan e a-mhàin na dathan beòthail a ghlacadh ach cuideachd na h-ìrean polarachaidh taobh a-staigh an nebula. Is e an cothlamadh de polarachadh ìosal agus buaireadh àrd a lean gu a chumadh toinnte, a’ toirt air falbh faireachdainnean an dà chuid beag-chuid agus iongnadh.

Ann an oisean eadar-dhealaichte den chruinne-cè, fhuair NASA sealladh inntinneach coltach ri claigeann ann am fàsach an Sahara. Suidhichte taobh a-staigh Tibesti Massif, tha an cruthachadh eerie a’ nochdadh bhon Trou au Natron caldera. Bha an sealladh tarraingeach seo a’ toirt a-steach sùilean agus sròn fa leth ann an cumadh còn, fhad ‘s a bha an rùsg geal air a dhèanamh suas de shalainn carbonate a chaidh a chruthachadh le bhith a’ falmhachadh smùid bholcànach làn mèinnearach fo ghrian an fhàsaich.

Cha mhò a sguir na h-iongantasan an sin. Ghlac Lìonra Ball-teine ​​​​All-Sky NASA, lìonra farsaing de chamarathan air feadh nan Stàitean Aonaichte, ìomhaigh iongantach de meteor. Chuir am meteor sònraichte seo, a bha coltach ri figear le cochall a’ cuimhneachadh air taibhse no Nazgul bagarrach bho rìoghachdan “Lord of the Rings,” àile de dhìomhaireachd saoghalta eile ri speur na h-oidhche. Agus mura robh sin mì-thoilichte gu leòr, thòisich speuradair neònach air slighe-fànais eerie anns an oisean gu h-ìosal air an làimh dheis den ìomhaigh.

Thar nam bliadhnaichean, tha NASA air cuirmean Oidhche Shamhna nach dìochuimhnich sinn a thoirt dhuinn. Ann an 2019, nochd iad ìomhaigh de uachdar na grèine, a bha gu math coltach ri diabolical Jack o’ Lantern, a ’cur nar cuimhne gum faod eadhon an rionnag lasrach aig meadhan siostam na grèine againn gabhail ri spiorad Oidhche Shamhna. A bharrachd air an sin, na bu thràithe am-bliadhna, thug NASA toileachas dhuinn le ìomhaigh den Vela pulsar nebula suidhichte 1,000 solas-bliadhna air falbh. Le cumadh cruinn traidiseanta, bha an nebula seo gu math coltach ri gàire sunndach.

Tha na h-eisimpleirean inntinneach seo, gun teagamh, a’ tighinn fon iongantas ris an canar pareidolia, far a bheil ar n-eanchainn a’ cruthachadh brìgh agus tuigse bho phàtranan a tha coltach air thuaiream. Bidh aghaidhean agus cumaidhean a’ tighinn a-mach às na h-àiteachan as ris nach robh dùil, a’ cur ìmpidh oirnn coimhead nas fhaide na an àbhaist agus iongantasan gun chrìoch a’ chosmos a rannsachadh. Ged a dh’ fhaodadh na taisbeanaidhean seo de pareidolia ar mothachadh a mhealladh, chan eil teagamh nach eil iad a’ tabhann turas tarraingeach dhuinn taobh a-muigh ar mac-meanmna.

CÀBHA

Dè th' ann am pareidolia?

Tha Pareidolia na iongantas saidhgeòlach far a bheil ar n-eanchainn a’ faicinn pàtrain air a bheil sinn eòlach, leithid aghaidhean no cumaidhean, ann an brosnachaidhean air thuaiream no dà-sheaghach.

Dè th' ann an nebula?

Tha nebula na sgòth mòr de ghas is de dhuslach san fhànais. Gu tric is e na tha air fhàgail de rionnag spreadhaidh no sgìre far a bheil rionnagan ùra air an cruthachadh.

Dè a th' ann am pulsar?

Tha pulsar na rionnag neodron làn magnetach, rothlach a bhios a’ sgaoileadh sailean de rèididheachd electromagnetic. Tha coltas gu bheil na sailean sin “pulse” mar a bhios an rionnag a’ tionndadh.

Dè a th’ ann an Trou au Natron caldera an Sahara?

Tha an Trou au Natron caldera na sgàineadh bholcànach suidhichte taobh a-staigh an Tibesti Massif, sreath bheanntan ann am fàsach an Sahara. Tha e ainmeil airson a fheartan geòlais sònraichte agus smùid bholcànach làn mèinnearach.