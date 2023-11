Tha rannsachadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Geochemical Perspectives Letters air solas ùr a thilgeil air cruthachadh Gealach na Talmhainn. Le bhith a’ dèanamh anailis air criostalan a thug speuradairean Apollo 17 air ais bhon Ghealach, tha luchd-saidheans air dearbhadh gu bheil a’ Ghealach co-dhiù 4.46 billean bliadhna a dh’aois - timcheall air 40 millean bliadhna nas sine na bha dùil roimhe.

Tha prìomh ùghdar an sgrùdaidh, Jennika Greer bho Oilthigh Ghlaschu, a’ mìneachadh gun deach Bidong Zhang agus Audrey Bouvier a bhruidhinn ris an sgioba rannsachaidh gus tuigse nanoscale fhaighinn air sampallan na gealaich. Le bhith a’ sgrùdadh criostalan beaga bìodach a leasaich o chionn billeanan de bhliadhnaichean, bha e comasach don luchd-rannsachaidh ceann-latha cruthachaidh na gealaich a dhearbhadh nas cinntiche na bha e a-riamh.

Nuair a bhuail asteroid mòr ris an Talamh anns na tràth ìrean de chruthachadh an t-Siostam Solar, thug e air a 'chreig a thàinig gu bhith na uachdar air a' ghealach a leaghadh. Bha seo a 'ciallachadh nach b' urrainn criostalan zircon, a tha a 'cruthachadh fo chumhachan sònraichte, a bhith air uachdar leaghte na gealaich. Feumaidh criostalan sam bith a lorgar air a’ Ghealach an-diugh a bhith air fàs às deidh don chuan magma gealaich seo fhuarachadh.

A’ cleachdadh innleachd ris an canar tomagrafaidheachd probe atom, b’ urrainn don luchd-rannsachaidh sgrùdadh a dhèanamh air an atom criostalan zircon le atom. Sheall an sgrùdadh seo an àireamh de dadaman a bha air a dhol tro chrìonadh rèidio-beò taobh a-staigh nan criostalan. Le bhith a’ sgrùdadh a’ cho-mheas de dhiofar isotopan luaidhe, rinn an luchd-saidheans cunntas air gu bheil aois na gealaich timcheall air 4.46 billean bliadhna.

Tha tuigse air aois na gealaich deatamach oir tha pàirt deatamach aice san t-siostam planaid againn. Bidh e a’ bunailteachadh axis rothlach na Talmhainn, a’ cruthachadh na làn-mara, agus a’ dearbhadh fad ar làithean. Às aonais na gealaich, bhiodh beatha air an Talamh gu math eadar-dhealaichte. Tha an rannsachadh ùr seo na phàirt luachmhor den tòimhseachan nar oidhirp gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air eachdraidh ar saoghal nàdair.

FAQ:

C: Dè an aois a tha a’ Ghealach?

A: Thathas a’ creidsinn gu bheil a’ Ghealach co-dhiù 4.46 billean bliadhna a dh’aois, a rèir rannsachadh o chionn ghoirid.

C: Ciamar a chaidh aois na gealaich a dhearbhadh?

F: Rinn luchd-saidheans mion-sgrùdadh air criostalan siorc bho shamhlaichean gealaich a’ cleachdadh dòigh-obrach ris an canar tomagrafaidheachd probe atom, a leig leotha sgrùdadh a dhèanamh air na criostalan atom le atom agus an lughdachadh rèidio-beò aca a dhearbhadh.

C: Carson a tha e cudromach fios a bhith agad air aois na gealaich?

F: Tha pàirt deatamach aig a’ Ghealach ann a bhith a’ bunailteachadh axis rothlach na Talmhainn, a’ dearbhadh ar làn-mara, agus a’ toirt buaidh air fad ar làithean. Cuidichidh tuigse a h-aois sinn gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air eachdraidh agus leasachadh ar planaid.