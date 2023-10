Gealach an Fhoghair: Tachartas Sònraichte nèamhaidh

Bha Gealach an Fhoghair, am fear mu dheireadh de cheithir mòr-mhòinean an dèidh a chèile, a’ lasadh speur na h-oidhche anns a h-uile glòir dìreach ro 6m Mar a chaidh aithris le space.com, bha supermoon gorm tearc Lùnastal na shealladh ri fhaicinn. Leig an t-iongantas seo le tuathanaich san t-seann aimsir cumail orra ag obair anmoch air an oidhche, a’ cleachdadh soilleireachd na gealaich.

Air latha Gealach an Fhoghair, bi an dùil ri measgachadh de ghrèin agus sgòthan le àirde tron ​​​​latha de 22 ° C. Bidh an clàr-amais UV meadhanach aig 5. Mar a thuiteas an oidhche, bidh an teòthachd a’ dol sìos gu 13°C ìosal.

Tha am facal “supermoon” a’ toirt iomradh air gealach làn a tha aig an aon àm ris an dòigh as fhaisge air a’ ghealach air an Talamh fhad ‘s a tha i ann an orbit elliptical. Tha an dlùth-cheangal seo a’ toirt air a’ ghealach a bhith a’ nochdadh nas motha agus nas gile na an àbhaist. Is e sealladh celestial a th’ ann a bhios a’ glacadh mac-meanmna luchd-coimhead nan speuran air feadh an t-saoghail.

Tha àite sònraichte aig Gealach an Fhoghair ann am beul-aithris chultarach, a’ samhlachadh seusan an fhoghair agus am pailteas. Tha an deàrrsadh radanta aige na dheagh chùl-raon dha tuathanaich cumail orra leis an obair eadhon às deidh a’ ghrian a dhol fodha. Tha solas sgoinneil na gealaich a’ soillseachadh nan achaidhean, a’ leigeil leis na gnìomhan riatanach a bhith air an crìochnachadh tron ​​oidhche.

Mar a bhios Gealach an Fhoghair a’ gràsadh na speuran, thathas a’ cur an cuimhne dhaoine iongantasan na cruinne. Tha bòidhchead an tachartais celestial seo a’ brosnachadh meòrachadh agus ceangal domhainn ri nàdar. Is e àm a th’ ann a bhith a’ cur luach air na cuairtean beatha agus na tiodhlacan luachmhor a tha an Talamh a’ toirt seachad.

Mar sin, an ath thuras a choimheadas tu air a’ ghealach slàn, cuimhnich air cho cudromach sa tha Gealach an Fhoghair agus an obair chruaidh a tha an lùib a bhith ag àrach goireasan ar planaid. Biodh e na chuimhneachan air ar ceangal eadar an cosmos agus ar dleastanas cùram a ghabhail airson ar dachaigh talmhaidh.

