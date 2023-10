Sgrùdadh ùr a’ moladh gum faodadh siostam grèine a-muigh seallaidhean iongantach a chumail air grabhataidh

Faodaidh raointean a-muigh ar siostam grèine, gu sònraichte an Kuiper Belt, a bhith chan ann a-mhàin na naoidheamh planaid dìomhair ach cuideachd fianais a dh’ fhaodadh dùbhlan a thoirt don tuigse againn air grabhataidh. Tha dà eòlaiche-fiosaig teòiridheach, Harsh Mathur bho Case Western Reserve University agus Katherine Brown à Colaiste Hamaltan, air moladh gum faodar na neo-riaghailteachdan a chaidh fhaicinn ann an orbitan nithean ann an siostam na grèine a-muigh a mhìneachadh le lagh atharraichte grabhataidh ris an canar Modified Newtonian Dynamics (MOND). ).

Tha MOND a’ cumail a-mach gu bheil lagh grabhataidh Isaac Newton fìor gu àm sònraichte, às deidh sin bidh giùlan imcheist eadar-dhealaichte a’ gabhail thairis. Tha an teòiridh seo air a bhith soirbheachail ann a bhith a’ mìneachadh bheachdan air sgèile galactic agus uaireannan thathar ga mheas mar dhòigh eile air bun-bheachd cùis dhorcha. Ach, tha sgrùdadh Mathur agus Brown a 'sealltainn gum faodadh MOND cuideachd buaidh shònraichte a thoirt air siostam na grèine a-muigh.

Lorg an luchd-rannsachaidh co-thaobhadh iongantach eadar orbitan nithean bho stòr-dàta beachd-bharail Planet Nine agus raon grabhataidh galaxy Way Milky nuair a chuir iad an sàs MOND. Tha an lorg seo a’ nochdadh, thar milleanan de bhliadhnaichean, gum faodadh na nithean anns an t-siostam grèine a-muigh a bhith air an slaodadh gu co-thaobhadh ri raon grabhataidh an galaxy.

Ged a tha an dàta a th’ ann an-dràsta cuibhrichte, agus speuradairean eile air mìneachadh eile a mholadh airson an neo-riaghailteachdan orbital a chaidh fhaicinn, tha obair Mathur agus Brown a’ soilleireachadh comas siostam na grèine a-muigh mar obair-lann airson sgrùdadh a dhèanamh air grabhataidh agus duilgheadasan bunaiteach ann am fiosaig.

Bidh feum air tuilleadh rannsachaidh agus amharc gus na co-dhùnaidhean sin a dhearbhadh agus gus faighinn a-mach an e lagh atharraichte grabhataidh no planaid nach deach a lorg a tha an urra ris na neo-riaghailteachdan a chaidh fhaicinn ann an siostam na grèine a-muigh.

Fiosrachadh: “Modified Newtonian Dynamics mar Roghainn eile an àite a’ Phlanaid Nine Hypothesis” le Katherine Brown agus Harsh Mathur, The Astronomical Journal.

