Bidh droga ùr Alzheimer a dh’ fhaodadh a bhith a ’lughdachadh sèid eanchainn agus ag àrdachadh cuimhne

Tha luchd-rannsachaidh bho Institiud Picower airson Ionnsachadh is Cuimhne aig MIT air adhartas mòr a dhèanamh ann an làimhseachadh galar Alzheimer le bhith a’ leasachadh droga a lughdaicheas sèid san eanchainn agus a leasaicheas cuimhne. Tha an droga, ris an canar A11, ag amas air factar tar-sgrìobhaidh ginteil ris an canar PU.1, a tha an urra ri cus cus de ghinean sèid ann an ceallan dìon na h-eanchainn ri linn galar Alzheimer. Bidh A11 a’ cuir stad air gnìomhachd PU.1 le bhith a’ fastadh phròtainean a bhios ag ath-aithris faireachdainn nan ginean inflammatory sin.

Tha sèid na phrìomh phàirt de pathology galar Alzheimer, agus tha e air a bhith duilich lorg leigheasan èifeachdach. Tro dheuchainnean preclinical air cultaran cealla daonna agus modalan luchag Alzheimer, lorg an luchd-rannsachaidh gu bheil A11 a ’lughdachadh sèid ann an ceallan coltach ri microglia daonna agus ioma-mhodalan luchag de ghalar Alzheimer. Bidh e cuideachd a 'leasachadh eòlas-eòlas ann an luchagan gu mòr.

Rinn an luchd-rannsachaidh coimeas eadar abairt gine ann an sampallan eanchainn postmortem bho euslaintich Alzheimer agus smachdan neo-Alzheimer. Fhuair iad a-mach gu bheil toraidhean Alzheimer ann an atharrachaidhean mòra ann an abairt gine microglial, agus àrdachadh ann an ceangal PU.1 ri targaidean gine inflammatory na phàirt chudromach de na h-atharrachaidhean sin. Lùghdachadh gnìomhachd PU.1 ann am modail lucha de shèid lùghdaichte Alzheimer agus neurodegeneration.

Rinn an sgioba sgrìonadh air còrr air 58,000 moileciuil bheaga gus todhar a lorg a dh’ fhaodadh sèid agus ginean co-cheangailte ri Alzheimer a lughdachadh air an riaghladh le PU.1. B’ e A11 an tè a bu chumhachdaiche am measg nan sia tagraichean mu dheireadh. Ann an deuchainnean a chaidh a dhèanamh air ceallan coltach ri microglia daonna, lughdaich A11 faireachdainn agus secretion cytokines inflammatory agus chuir e casg air microglia bho bhith a ’dèanamh cus freagairt gu cuisean sèid.

Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus A11 a leasachadh agus a dhearbhadh mar leigheas airson galar Alzheimer. Dh’ fhaodadh an droga gealltanach seo cur ri leasachadh leigheasan nas èifeachdaiche airson an eas-òrdugh sgriosail neurodegenerative seo.

stòran:

- Mìneachadh Galar Alzheimer: Is e galar a th’ ann an galar Alzheimer a bheir ionnsaigh air an eanchainn, ag adhbhrachadh crìonadh ann an comas inntinn a dh ’fhàsas nas miosa thar ùine. Is e seo an seòrsa dementia as cumanta agus tha e a’ dèanamh suas 60 gu 80 sa cheud de chùisean dementia. Chan eil leigheas ann an-dràsta airson galar Alzheimer, ach tha cungaidhean-leigheis ann a chuidicheas le bhith a 'lùghdachadh nan comharran.

- Mìneachadh MIT: Tha MIT na acronaim airson Institiùd Teicneòlais Massachusetts. Is e oilthigh rannsachaidh prìobhaideach cliùiteach a th’ ann an Cambridge, Massachusetts a chaidh a stèidheachadh ann an 1861. Tha e air a eagrachadh ann an còig sgoiltean: ailtireachd, innleadaireachd, na daonnachdan, na h-ealain agus saidheansan sòisealta, riaghladh, agus saidheans. Tha buaidh MIT a’ toirt a-steach mòran adhartasan saidheansail agus adhartasan teicneòlach. Is e an rùn aige eòlas bunaiteach a shireadh mu nàdar agus giùlan shiostaman beò agus cleachdadh an eòlais sin gus slàinte àrdachadh, beatha a leudachadh, agus tinneas is ciorram a lughdachadh.

- Institiudan Nàiseanta Mìneachadh Slàinte: Is e Institiudan Nàiseanta na Slàinte (NIH) prìomh bhuidheann riaghaltas nan Stàitean Aonaichte le uallach airson sgrùdadh bith-mheidigeach agus slàinte poblach. Bidh e a’ dèanamh an rannsachadh saidheansail aca fhèin tron ​​Phrògram Rannsachaidh Intramural (IRP) agus a’ toirt seachad maoineachadh rannsachaidh bith-mheidigeach mòr do ghoireasan rannsachaidh neo-NIH tron ​​Phrògram Rannsachaidh Taobh a-muigh aca. Is e an rùn aige eòlas bunaiteach a shireadh mu nàdar agus giùlan shiostaman beò agus cleachdadh an eòlais sin gus slàinte àrdachadh, beatha a leudachadh, agus tinneas is ciorram a lughdachadh.