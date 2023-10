Lagh Nàdar Uile-choitcheann Ùr: Tha mean-fhàs a’ buntainn ris a h-uile siostam iom-fhillte

Tha sgioba de luchd-saidheans agus feallsanaich air bun-bheachd ùr-nodha a thoirt a-steach ris an can iad “lagh nàdair a tha a dhìth.” Tha iad ag argamaid nach eil mean-fhàs cuingealaichte ri beatha bith-eòlasach ach gur e pròiseas bunaiteach a th’ ann a tha a’ buntainn ris a h-uile siostam iom-fhillte sa chruinne-cè, bho bhuidhnean celestial gu structaran atamach. Tha an sgioba a’ moladh an “Lagh mu bhith ag àrdachadh fiosrachadh gnìomh,” a tha ag ràdh gun atharraich siostam sam bith, beò no neo-bheò, ma thèid diofar rèiteachaidhean a thaghadh stèidhichte air comas-gnìomh.

Bidh an luchd-rannsachaidh a’ comharrachadh trì feartan mìneachaidh de shiostaman a tha ag atharrachadh: iomadachd phàirtean, iomadachd rèiteachaidhean, agus taghadh airson gnìomh. Tha iad a’ moladh gu bheil na feartan sin cumanta do shiostaman mean-fhàs iom-fhillte thar diofar raointean.

Tha an iuchair don lagh nàdur uile-choitcheann seo na laighe anns a’ bhun-bheachd air “taghadh airson gnìomh.” Bidh an luchd-rannsachaidh a’ leudachadh air teòiridh taghadh nàdarra Darwin, a’ seòrsachadh gnìomh ann an trì seòrsaichean sònraichte: seasmhachd, seasmhachd fiùghantach, agus ùr-ghnàthachadh. Chan eil gnìomh a-nis cuingealaichte ri feartan mairsinn, ach tha e a’ toirt a-steach buadhan a chuireas ri bith-beò leantainneach, iomadachadh agus iom-fhillteachd an t-siostam.

Tha an sgrùdadh a’ nochdadh an teòiridh seo le eisimpleirean bho cho-theacsan bith-eòlasach agus neo-bhith-eòlasach. Tha e a’ soilleireachadh slighe mean-fhàs na beatha air an Talamh, bho nochdadh photoynthesis gu leasachadh giùlan iom-fhillte. Ach, tha bun-bheachd mean-fhàs a’ leudachadh nas fhaide na beatha organach. Tha an rìoghachd mèinnearachd, mar eisimpleir, a’ taisbeanadh a slighe mean-fhàs fhèin, far a bheil rèiteachaidhean mèinnearachd sìmplidh air leantainn gu feadhainn a tha a’ sìor fhàs iom-fhillte thar ùine.

A bharrachd air an sin, tha na reultan fhèin a 'riochdachadh iongnadh mean-fhàs le bhith a' cruthachadh eileamaidean nas truime, a 'cur ri iomadachd ceimigeach agus iom-fhillteachd na cruinne.

Tha an rannsachadh a’ daingneachadh gu bheil mean-fhàs Darwinian na chùis shònraichte taobh a-staigh an iongantas nàdarra nas fharsainge seo. Tha e a’ moladh gu bheil na prionnsapalan a tha a’ stiùireadh iomadachd beatha air an Talamh cuideachd a’ buntainn ri siostaman neo-dhiadhaidh.

Tha an sgrùdadh seo, a chaidh fhoillseachadh ann an Proceedings of the National Academy of Sciences, na oidhirp cho-obrachail anns a bheil luchd-saidheans bho dhiofar chuspairean. Le bhith ag aithneachadh mar a tha siostaman iom-fhillte uile-choitcheann gus ùr-ghnàthachadh, seasmhachd, agus seasmhachd fiùghantach a ghineadh, tha an rannsachadh seo ag ath-mhìneachadh ar tuigse air mean-fhàs mar fheart gnèitheach den chruinne-cè againn a tha a’ sìor atharrachadh.

