Bidh luchd-rannsachaidh a’ sgrùdadh buaidh meacanaig tonn a tha ag atharrachadh ùine

Tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Tampere agus Oilthigh Taobh an Ear na Fionnlainne air sgrùdadh a dhèanamh air meacanaig tonn a tha ag atharrachadh ùine ann am photonics. Bha iad ag amas air mìneachadh mar a tha meadhanan a tha ag atharrachadh ùine a’ toirt buaidh air uinneanan tonn agus rinn iad sgrùdadh air na h-atharrachaidhean a chaidh a dhèanamh air co-aontar àbhaisteach nan tonn nuair nach eil astar tuinne seasmhach. Leasaich an sgioba co-aontar tonn luathachaidh a thug cunntas air atharrachaidhean ann an astar tonn thar ùine.

An toiseach, choinnich an luchd-rannsachaidh ri dùbhlain nuair a bha iad a’ fuasgladh a’ cho-aontar, ach thuig iad gu robh giùlan an fhuasglaidh coltach ri uinneanan dàimheach. Fhuair iad a-mach gu robh feum air astar iomraidh seasmhach, leithid astar falamh an t-solais, gus fuasglaidhean a thoirt gu buil a bha a rèir giùlan ris an robh dùil. Mar thoradh air an rannsachadh seo chaidh “saighead ùine” a lorg, a tha a’ stèidheachadh slighe ùine air a dheagh mhìneachadh a thaobh tonnan luathachaidh. Mhothaich an luchd-rannsachaidh nach robh an co-aontar tonn luathachaidh a’ ceadachadh ach fuasglaidhean far a bheil ùine a’ sruthadh air adhart, ach chan ann air ais.

A bharrachd air an sin, rinn an sgrùdadh sgrùdadh air glèidhteachas lùth agus momentum ann an tonnan leantainneach thar eadar-aghaidh. Tha glèidhteachas momentum ann an solas air a bhith na chuspair deasbaid ris an canar a’ chonnspaid Abraham-Minkowski. Tron rannsachadh aca, lorg an luchd-saidheans gu bheil pàirt aig buaidhean dàimheach ann a bhith a’ gleidheadh ​​gluasad nan tonn. Thug iad buaidh air mì-thoileachas neo-ghlèidhteachais ri giorrachadh faid air adhbhrachadh leis an ùine a dh’ fhulaing an tonn taobh a-staigh meadhan stuth.

Tha tagraidhean farsaing aig an co-aontar tonn luathachaidh agus faodar a chleachdadh ann am modaladh anailis tonnan leantainneach, eadhon ann an stuthan a tha ag atharrachadh ùine. Tha e a’ leigeil le luchd-rannsachaidh suidheachaidhean a sgrùdadh nach robh roimhe seo ach so-ruigsinneach gu àireamhach. Tha aon suidheachadh mar seo a’ toirt a-steach criostal ùine photonic eas-òrdugh, stuth beachd-bharail anns am bi tonnan a’ slaodadh sìos gu h-obann fhad ‘s a tha iad a’ faighinn lùth. Sheall foirmeileachd na sgioba gu bheil an t-atharrachadh ann an lùth anns na cùisean sin mar thoradh air an ùine-fànais lùbte a dh'fhiosraich an tonn.

Tha an sgrùdadh seo a’ cur ri bhith ag adhartachadh tuigse mu mheadhanan a tha ag atharrachadh ùine agus a’ bhuaidh aca air uinneanan thonn. Tha e cuideachd a’ cur cuideam air feartan bunaiteach nàdur, a’ gabhail a-steach an t-slighe shuidhichte a th’ aig an àm agus glèidheadh ​​momentum ann an tonnan. Dh’ fhaodadh tuilleadh rannsachaidh san raon seo leantainn gu innleachdan cudromach ann an photonics agus nas fhaide air falbh.

- Matias Koivurova, Teàrlach W. Robson, agus Marco Ornigotti. “Meadhanan a tha ag atharrachadh ùine, càirdeas, agus saighead ùine.” Optica. DOI: 10.1364/OPTICA.494630