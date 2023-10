Dleastanas Gut Microbiota agus Eadar-obrachaidhean Macrophage-Neutrophil ann am Buaidhean Acid Phenolic air Sèid intestinal

By

Ann an sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Cell Death & Disease , rinn luchd-rannsachaidh sgrùdadh air buaidh aigéid feanile daithead air sèid intestinal ann an co-theacsa galair innidh inflammatory (IBD) agus àite eadar-obrachaidhean gut microbiota agus macrophage-neutrophil ann a bhith ag eadar-mheadhanachadh nam buaidhean sin.

Tha pàirt chudromach aig macrophages agus neutrophils, dà sheòrsa de cheallan dìon, ann an leasachadh IBD. Tha bacadh air gnìomhachd proinflammatory de macrophages, mar fhreagairt air atharrachadh gut microbiota, a ‘cur ri pathogenesis a’ ghalair. Faodaidh gluasad macrophages bho phenotype proinflammatory M1 gu phenotype anti-inflammatory M2 lughdachadh a dhèanamh air colitis, comharra IBD. Bha an sgrùdadh ag amas air sgrùdadh a dhèanamh am faodadh polyphenols daithead, gu sònraichte searbhagan phenolic, buaidh a thoirt air sèid intestinal tro eadar-obrachadh eadar macrophages, neutrophils, agus gut microbiota.

Rinn an luchd-rannsachaidh deuchainnean a’ cleachdadh modal lucha de colitis air a bhrosnachadh le sodium dextran sulfate (DSS) agus thug iad seachad ceithir diofar searbhagan phenolic gu beòil dha na luchagan. Rinn iad cuideachd deuchainnean a’ toirt a-steach làimhseachadh antibiotic agus tar-chuir microbiota fecal gus sgrùdadh a dhèanamh air àite gut microbiota ann am buaidhean dìon aigéid phenolic an aghaidh colitis.

Sheall na co-dhùnaidhean gu robh buaidh eadar-dhealaichte aig diofar aigéid phenolic air colitis. Lùghdaich searbhag clorogenic (CGA) colitis ann an dòigh a bha an urra ri macrophage le bhith a’ brosnachadh tionndadh macrophages proinflammatory M1 gu macrophages anti-inflammatory M2. Mheudaich searbhag ferulic (FA) colitis le bhith a’ cur bacadh air cruthachadh ribeachan neutrophil extracellular (NETs), seòrsa de fhreagairt dìon. Thug searbhag caffeic (CA) agus searbhag ellagic (EA) am buaidh tro eadar-obrachadh le gut microbiota agus cinneasachadh metabolites anti-inflammatory.

Tha an sgrùdadh a’ toirt sealladh dhuinn air na dòighean anns am faod searbhagan phenolic sèid caolan a lasachadh agus a’ tabhann dòighean teirpeach a dh’fhaodadh a bhith ann airson IBD. Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus làn thuigse fhaighinn air na slighean comharran agus na gabhadairean a tha an sàs ann am buaidhean dìon aigéid phenolic.

