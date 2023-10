Microplastics a’ truailleadh uaimh iomallach ann am Missouri, taisbeanaidhean sgrùdaidh

Chaidh truailleadh microplastic a lorg ann an siostam Uaimh Cliff ann am Missouri, a rèir sgrùdadh a rinn luchd-saidheans a ’dèanamh anailis air sampallan a chruinnich oileanaich. Tha an lorg seo gu sònraichte eagallach leis nach robh daoine air faighinn chun uaimh airson trì deicheadan ron rannsachadh. Tha microplastics air am mìneachadh mar mhìrean plastaig nas lugha na 5.0 millimeters (0.2 òirleach) ann an trast-thomhas, leis an fheadhainn a tha ro bheag airson fhaicinn a’ dèanamh cron mòr. Faodaidh làthaireachd microplastics anns an t-solar bìdh againn agus an àrainneachd nàdarra buaidh uamhasach a thoirt.

Cho-dhùin an Dotair Ealasaid Hasenmueller, bho Oilthigh St. Louis, agus an sgioba aice sgrùdadh a dhèanamh air siostam Uaimh na Cloiche mar phàirt de phròiseact dha na h-oileanaich aice. Tha a’ mhòr-chuid de rannsachadh roimhe seo air microplastics air fòcas a chuir air suidheachaidhean uisge uachdar, leithid cuantan agus siostaman fìor-uisge, ach chaidh dearmad gu ìre mhòr air mion-sgrùdadh àrainneachdan fo-uachdar. Lorg an sgioba rannsachaidh microplastics air feadh siostam na h-uamha, leis na h-àireamhan as àirde faisg air an t-slighe a-steach agus ann an grùid.

Chaidh microplastics a lorg gu bhith air an giùlan a-steach do shiostam na h-uamha aig àm tuiltean, air an giùlan còmhla ri cus uisge. Lorg an sgioba eadhon pacaid chip measgaichte le sprùilleach tuiltean. Rè sruth uisge àbhaisteach, bha an luchd-rannsachaidh a’ cunntadh cuibheas de 9.2 pìosan de mhicroplastics gach liotair (35 gach galan), ach chaidh an àireamh seo suas gu 81.3 gach liotair aig tachartasan tuiltean.

Thug an luchd-rannsachaidh fa-near gu bheil raointean karst, a tha gu math freagarrach airson uaimhean a chruthachadh, gu sònraichte buailteach do thruailleadh microplastic mar thoradh air còmhdhail luath uisge tro na siostaman sin. Tha e cudromach cuimhneachadh gu bheil 9 sa cheud de shluagh na cruinne an urra ri uisge bho uisge-beatha karst. Cho luath ‘s a bhios an t-uisge a’ dol sìos, bidh na microplastics fhathast anns na grùidean aig dùmhlachdan nas àirde na san uisge. Lorg an sgioba mu 843 pìosan de mhicroplastics gach cileagram (383 gach not) anns na grùidean.

Ged nach b’ urrainnear tùs nam microplastics a chaidh a lorg san uaimh aithneachadh an-còmhnaidh, tha rannsachadh roimhe a’ nochdadh gu bheil dùmhlachd sluaigh timcheall air St Louis, a tha faisg air an uamh, na adhbhar cudromach ann an dùmhlachdan microplastic ionadail. Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo a’ soilleireachadh an fheum air cinneasachadh agus caitheamh plastaig a lughdachadh aig ìre shòisealta, a bharrachd air dèiligeadh ris a’ cheist mu aodach synthetigeach a’ rùsgadh snàithleach microplastic. Dh’ fhaodadh làthaireachd meanbh-phlastaig ann an siostam na h-uamha buaidh a thoirt air ìrean briodachaidh is mairsinn bheathaichean leithid ialtagan agus muir-thìrich a tha a’ fuireach anns na h-uaimhean sin.

