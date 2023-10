Teileasgop fànais Ròmanach NASA gus sgrùdadh a dhèanamh air an t-Slighe Milidh

Thathas an dùil gun toir an teileasgop fànais Ròmanach Nancy Grace aig NASA seallaidhean gun samhail a-steach do chridhe galaxy Slighe a’ Bhainne. Air a chlàradh airson a chuir air bhog ann an 2027, cleachdaidh am misean seo an dòigh microlensing gus na ceudan de mhilleanan de rionnagan fhaicinn, a dh’ fhaodadh leantainn gu lorgaidhean ùr-nodha ann an speuradaireachd raon-tìm.

Cuir an àite luachan: Tha am misean ag amas air sùil a chumail air na rionnagan airson flickers sgeulachd, a’ nochdadh gu bheil planaidean, rionnagan fad às, nithean reòta air iomall siostam na grèine, a bharrachd air tuill dhubh iomallach agus uinneanan cosmach eile. Tro na beachdan aige, tha dùil gun suidhich an Teileasgop Fànais Ròmanach clàr ùr airson a bhith a’ comharrachadh an exoplanet as ainmeile, a’ foillseachadh sealladh air nàbachd galactic eadar-dhealaichte a dh’ fhaodadh a bhith na dhachaigh do shaoghal neo-aithnichte.

Bidh reul-eòlas raon-ùine ag amas air a bhith a’ sgrùdadh mar a bhios an cruinne-cè ag atharrachadh thar ùine, agus cuiridh sgrùdadh speur fad-ùine Ròmanach gu mòr ris an raon seo. Bidh an teileasgop a’ tighinn còmhla ri lìonra de thaisbeanaidhean air feadh na cruinne, còmhla a’ glacadh agus a’ sgrùdadh atharrachaidhean anns a’ chosmos. Nì an Sgrùdadh Fearann-ùine Galactic Bulge, a rinn Ròmanach, sgrùdadh sònraichte air an t-Slighe Milidh, a’ cleachdadh a chomas fo-dhearg gus a dhol a-steach do sgòthan duslach a chuireas bacadh air sealladh prìomh sgìre an galaxy.

Bidh an teileasgop fànais Ròmanach uidheamaichte le criathrag ùr faisg air infridhearg a leigeas leis an lann-amhairc tonnan solais nas fhaide a lorg. Tha an àrdachadh seo a’ leudachadh farsaingeachd cheistean cosmach ris am faod an teileasgop dèiligeadh, a’ leudachadh bho oir ar siostam grèine gu na h-oiseanan as fhaide air falbh den chruinne-cè.

Is e aon de na prìomh dhòighean air a chleachdadh leis an Teileasgop Fànais Ròmanach microlensing. Bidh seo a’ tachairt nuair a tha nì a’ co-thaobhadh gu foirfe ri rionnag cùil, ag adhbhrachadh gum bi an solas bhon rionnag a’ lùbadh timcheall an nì. Bidh na tachartasan microlensing sin a’ cruthachadh spìcean sealach ann an soilleireachd an rionnag, a’ nochdadh gu bheil stuth eadar-amail ann. Le bhith a’ cumail sùil air tachartasan mar seo ann am meadhan Slighe na Bainne, is urrainn do speuradairean nithean nach fhacas fhaicinn mar phlanaidean aithneachadh, eadhon ged nach urrainn dhaibh coimhead orra gu dìreach.

Tha am plana sgrùdaidh a’ toirt a-steach glacadh ìomhaighean gach 15 mionaid airson timcheall air dà mhìos, ag ath-aithris a’ phròiseas sia tursan thairis air prìomh mhisean còig-bliadhna an teileasgop. Thathas an dùil gun lorg an iomairt amharc farsaing seo planaidean ùra ann an sgìre nach eil cho aithnichte taobh a-staigh ar galaxy.

Leis an teicneòlas adhartach agus an ro-innleachd sgrùdaidh coileanta aige, tha an Teileasgop Fànais Ròmanach deiseil gus ar tuigse air an t-Slighe Milidh ath-nuadhachadh agus ar n-eòlas air a’ chruinne-cè nas fhaide air falbh a thoirt air adhart gu mòr.

CÀBHA

1. Dè a th 'ann am microlensing?

Is e iongantas a th’ ann am microlensing a bhios a’ tachairt nuair a tha nì, leithid rionnag no planaid, a’ tighinn gu co-thaobhadh ri rionnag cùil, a’ toirt air an t-solas bhon rionnag chùil lùbadh timcheall an nì eadar-amail. Bidh seo a’ cruthachadh soilleireachadh sealach de sholas an rionnag chùil, a’ nochdadh làthaireachd an nì eadar-amail.

2. Ciamar a chleachdas an Teileasgop Fànais Ròmanach microlensing?

Cleachdaidh an teileasgop fànais Ròmanach microlensing gus sùil a thoirt air meadhan galaxy Slighe na Binne. Le bhith a’ cumail sùil air caochlaidhean soilleireachd rionnagan cùl-raoin, lorgaidh an teileasgop làthaireachd nithean nach fhacas roimhe, leithid planaidean agus tuill dhubh ann am meadhan an reul-chrios.

3. Dè a th' ann an reul-eòlas àrainn-ùine?

Tha reul-eòlas raon-tìm na mheur de reul-eòlas a tha ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air mar a bhios nithean celestial agus uinneanan ag atharrachadh thar ùine. Le bhith ag amharc agus a’ mion-sgrùdadh nan atharrachaidhean sin, faodaidh luchd-saidheans sealladh fhaighinn air pròiseasan agus daineamaigs na cruinne.

4. Dè a th 'ann an Sgrùdadh Fearainn Ùine Galactic Bulge?

Tha an Sgrùdadh Fearann-ùine Galactic Bulge na iomairt amharc sònraichte air a stiùireadh leis an Teileasgop Fànais Ròmanach. Tha e ag amas air meadhan galaxy Slighe na Binne a sgrùdadh a’ cleachdadh sealladh fo-dhearg an teileasgop, a’ leigeil le luchd-saidheans faicinn tro sgòthan de dhuslach a bhios gu tric a’ falach sealladh na sgìre seo. Bheir an sgrùdadh seo seachad dàta luachmhor mu dheidhinn daineamaigs agus feartan sgìre meadhan an galaxy.

5. Cuin a thèid Teileasgop Fànais Ròmanach a chuir air bhog?

Thathas an dùil an Teileasgop Fànais Ròmanach a chuir air bhog airson 2027. Aon uair ‘s gu bheil e air a chuir a-steach, tòisichidh an teileasgop air a phrìomh mhisean còig-bliadhna, nuair a dh’ atharraicheas e ar tuigse air Slighe na Bainne agus a chuireas gu mòr ri raon speuradaireachd.