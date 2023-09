Tha NASA a’ faighinn a-mach moilecules “Carbon-Bearing” ann an Atmosphere of Exoplanet K2-18 b

Tha NASA air ainmeachadh gu bheil dàta bho Theileasgop Fànais James Webb air nochdadh gu bheil moileciuilean “giùlan gualain” ann an àile exoplanet K2-18 b. Suidhichte timcheall air 120 bliadhna aotrom air falbh ann an raon còmhnaidh an rionnag aoigheachd, tha an lorg seo a’ cur ris na beachdan a rinn an Teileasgop Hubble Space roimhe a sheall gu robh faireachdainn làn de hydrogen agus uachdar còmhdaichte le cuan uisge air K2-18 b.

Bidh K2-18 b, a chaidh a lorg ann an 2015 leis an Teileasgop fànais Kepler, a’ cuairteachadh an rionnag dwarf dearg a h-uile 33 latha aig astar timcheall air 13 millean mìle. Ged a tha an t-astar seo timcheall air trian den astar eadar Mearcair agus a’ Ghrian anns an t-siostam grèine againn, leis gu bheil rionnagan troich dhearg nas lugha agus nas fhuaire a’ leigeil le K2-18 b a bhith ann taobh a-staigh an raon còmhnaidh far am faodadh uisge leaghaidh a bhith an làthair.

Mar “mini-Neptune,” tha K2-18 b timcheall air 8.6 uair nas motha na an Talamh. Chan eil an seòrsa exoplanet seo ann an siostam na grèine againn, agus chan eil mòran tuigse aig speuradairean air na h-àileachdan aca. Ach, tha NASA den bheachd gu bheil na saoghal “Hycean” seo, mar K2-18 b, a’ tabhann àrainneachdan gealltanach airson beatha a bhith ann.

Tha na beachdan a rinn teileasgop Webb o chionn ghoirid a’ nochdadh gu bheil meatan agus carbon dà-ogsaid ann an àile K2-18 b. A bharrachd air an sin, tha gainnead ammonia agus mar a lorgar dimethyl sulfide comasach air cuantan uisge a bhith fo àile làn de hydrogen air a’ phlanaid.

Ged a tha pailteas nam moileciuilean sin cudromach, tha NASA a’ toirt fa-near nach eil e a’ gealltainn comas na planaid taic a thoirt do bheatha. Tha radius nas motha aig K2-18 b na an Talamh, agus faodaidh a chuan a bhith ro theth no gun a bhith lionn idir. Bidh feum air tuilleadh amharc air an exoplanet gus barrachd dàta a chruinneachadh agus tuigse nas soilleire fhaighinn air mar a tha e agus mar a tha e a’ fuireach.

Chan urrainn don teileasgop Webb K2-18 b fhaicinn gu dìreach air sgàth soilleireachd an rionnag aoigheachd aige. An àite sin, tha reul-eòlaichean an urra ris an dòigh gluasaid, tron ​​​​bheil iad a 'faicinn lùghdachadh beag air soilleireachd an rionnag mar a bhios a' phlanaid a 'dol air a beulaibh. Tha an dòigh seo a’ ceadachadh mion-sgrùdadh a dhèanamh air an t-solas a tha a’ dol tro àile an exoplanet, a’ toirt sealladh dhuinn air a cho-dhèanamh.

Tha NASA a’ daingneachadh nach eil anns an lorg seo ach toiseach, leis gu bheil mòran a bharrachd de bheachdan ann mu exoplanets sòn còmhnaidh a dh’ fhaodadh a bhith ann. Tha a’ bhuidheann an dùil gun toir beachdan Webb san àm ri teachd beairteas fiosrachaidh mu exoplanets agus an comas taic a thoirt do bheatha.

