Dùbhlan Lorgan Ùra Tuigse Chòrdaidh air Atmosphere Venus

Anns na beagan bhliadhnaichean a dh ’fhalbh, tha Venus air a bhith ainmeil airson an àile chruaidh agus neo-sheasmhach. Ach, tha dà sgioba saidheansail eadar-dhealaichte air lorgaidhean ùr-nodha a dhèanamh a dh’ fhaodadh ar tuigse mu iongantasan àile na planaid seo atharrachadh.

Mhol aon sgioba de luchd-saidheans planaid teòiridh gum faodadh na frasan soilleir a chaidh fhaicinn ann an àile Venus a bhith air adhbhrachadh le meteors. Tha an teòiridh seo air feòrachas a bhrosnachadh mu na tha dha-rìribh a’ tachairt air Venus agus a’ toirt dùbhlan don chreideas àbhaisteach gu bheil na frasan co-cheangailte ri stoirmean dealanach.

Ann an 2021, nuair a bha e faisg air taobh Venus tron ​​​​oidhche, lorg an Parker Solar Probe tonnan rèidio ris an canar “tonnan fìdeag.” Bhathar a’ faicinn gu robh na tonnan sin, a bhios ag atharrachadh tricead gu luath, a’ gluasad sìos a dh’ionnsaigh Venus, an aghaidh na bhiodh dùil nam biodh dealanach air adhbhrachadh.

Chunnaic am fiosaig fànais Harriet George agus an sgioba aice aig Oilthigh Colorado Boulder feart inntinneach de na tonnan fìdeag Venusian seo. Tha iad a’ moladh gum faodadh buairidhean ann an raointean magnetach lag Venus, seach dealanach, a bhith an urra ris na tonnan sin a ghineadh. Mar a bhios loidhnichean achaidh magnetach a’ gluasad agus ag ath-cheangal, thèid tòrr lùth a leigeil ma sgaoil, a dh’ fhaodadh na tonnan fìdeag a chaidh fhaicinn a ghineadh.

Tha ath-cheangail magnetach air a bhith ceangailte ri diofar iongantasan ann an àrainneachdan eile, leithid a bhith a’ luathachadh gaoth na grèine agus a’ piobrachadh auroras air an Talamh. Tha feartan nan ath-cheangail magnetach sin a rèir a’ chomas air tonnan fìdeag a chruthachadh air Venus, a rèir an luchd-rannsachaidh.

Tha na lorgan sin a’ cur iom-fhillteachd ris an tuigse a th’ againn air pròiseasan àile Venus. Ged a dh’ fhaodadh a’ bheachd a th’ air stoirmean dealanach cunbhalach air Venus a bhith air a cheasnachadh, tha an dìomhaireachd mu thùs agus nàdar nan tonnan fìdeag air a dhol nas doimhne. Tha seo air ùidh luchd-saidheans planaid agus speuradairean a thogail, a tha dèidheil air tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air a’ nàbaidh celestial seo.

