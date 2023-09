Lorg Meteorite Dùbailte Afraga a-Deas: Fuasgladh Dìomhaireachd Fànais

Tha meteorites, mìrean de chreig a thuit dhan Talamh bhon fhànais, air ùidh dhaoine a ghlacadh airson mìltean de bhliadhnaichean. Chan e a-mhàin gu bheil iad a 'brosnachadh iongnadh agus uirsgeulan, ach tha iad cuideachd a' cumail fiosrachadh saidheansail luachmhor mu bhreith ar siostam grèine agus mar a tha beatha organach ann. Ann an Afraga a Deas, far a bheil meteorites air am meas mar phàirt chudromach den dualchas nàdair, tha lorg dùbailte o chionn ghoirid air togail-inntinn a thogail am measg luchd-saidheans agus luchd-cruinneachaidh.

Aig deireadh 2021, chuir an tuathanach Gideon Lombaard à sgìre Cape a Tuath fios gu luchd-rannsachaidh meteorite ann an Afraga a Deas, fo amharas gun do lorg e dà chriomag meteorite. Ma thèid a dhearbhadh fìor, is iad sin a’ chiad lorg meteorite san dùthaich ann an còrr air 40 bliadhna. Às deidh dhaibh na criomagan a chuir gu diofar dheuchainnean, dhearbh an luchd-rannsachaidh gu robh iad gu dearbh nan meteorites air leth bho dhiofar thachartasan.

Ghabh comataidh ainmeachaidh Comann na Sìde ris a’ mholadh agus dh’ aithnich iad gu h-oifigeil an dà mheteorites mar bhuidhnean sònraichte. Chaidh an ainmeachadh mar Brierskop agus Wolfkop às deidh comharran-tìre faisg air na làraich lorg aca. Leis an lorg dhùbailte seo, tha àireamh dearbhte de 51 meteorites ann an Afraga a-Deas, an ìre as àirde ann an Afraga fo-Sahara.

An coimeas ris na còrr air 14,000 meteorites a chaidh fhaighinn air ais bho fhàsach an Sahara, tha an àireamh de mheteorites a lorgar ann an ceann a deas Afraga an ìre mhath beag. Tha seo a’ toirt cothrom airson prògram mothachaidh agus sgrùdaidh foghlaim meteorite nàiseanta a dh’ fhaodadh buannachdan mòra a thoirt a-mach.

Mar sin, dè dìreach a th’ ann am meteorite? Is e pìos de sprùilleach fànais creagach a th’ ann a mhaireas buaireadh leis an Talamh. Ged a lorgar a’ mhòr-chuid de na meteorites le cothrom mar chreagan annasach, gheibhear cuid dhiubh às deidh tachartasan ball-teine ​​​​meteor fhaicinn.

Bidh meteorites a’ tighinn ann an diofar sheòrsan agus a’ tighinn bho dhiofar thùsan. Thathas a’ creidsinn gun tàinig a’ mhòr-chuid bhon chrios asteroid eadar Mars agus Jupiter agus gun deach an cur a-mach air slighe na Talmhainn le tubaistean san àm a dh’ fhalbh. Tha cuibhreann beag nam pìosan bhon ghealach agus Mars.

Tha e dùbhlanach a bhith a’ lorg meteorites leis gu bheil iad a’ crìonadh gu luath nuair a bhios iad fosgailte do ocsaidean is uisge. Mar thoradh air an sin, lorgar a’ mhòr-chuid de meteorites ann an gnàth-shìde thioram mar Antarctica agus Fàsach an Sahara. Tha lorg Mhgr. Lombaard ri linn obair tuathanachais àbhaisteach cudromach oir tha e a' cur ris an eòlas air gleidheadh ​​meteorite ann an diofar àrainneachdan.

Nochd mion-sgrùdadh air meteorites Brierskop agus Wolfkop eadar-dhealachaidhean sònraichte. Bha nas lugha de mheatailt iarainn ann am Brierskop agus bha na chondrules (mìrean sa chreig) air an gleidheadh ​​​​nas fheàrr, a 'moladh nas lugha de theasachadh anns a' phàrant asteroid mus do bhuail buaidh. Chomharraich am meirge air clach Wolfkop tuiteam nas sine an taca ri Brierskop.

Tha meteorites Afraga a-Deas air an dìon fo Achd an Dualchais, a tha a’ toirmeasg milleadh, toirt air falbh, às-mhalairt no malairt gun chead. Feumaidh iad a bhith air an stòradh agus air an gleidheadh ​​​​gu ceart ann an ionadan barrantaichte leithid taighean-tasgaidh agus oilthighean.

Le cuibheasachd de 10 gu 50 buaidh meteorite air an Talamh a h-uile latha, tha àite deatamach aig teicneòlas ann a bhith a’ lorg agus a’ sgrùdadh nam mìrean cosmach sin. Tha mòran dhùthchannan air siostaman camara a chuir a-steach gus sùil a chumail air tuiteam meteorite agus dàta luachmhor a chruinneachadh.

Tha lorg dùbailte air meteorites ann an Afraga a Deas a’ toirt sealladh ùr air eachdraidh geòlais ar siostam grèine. Tha e a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e na fuigheall celestial sin a ghleidheadh ​​​​agus a sgrùdadh airson rannsachadh saidheansail agus foghlam san àm ri teachd.

stòran:

- “Rùintean air am foillseachadh mu mheteorite‘ dash-cam ’a thug roc air an Ruis” (artaigil stòr)

- Achd Dualchas Afraga a-Deas Àir. 25 de 1999