Dealbhadh Metamaterials ceallach air a dhèanamh furasta le teicneòlas ùr

Tha luchd-rannsachaidh bho MIT agus Institiud Saidheans agus Teicneòlais na h-Ostair air dòigh ùr a leasachadh gus meata-stuthan cealla a dhealbhadh gu luath agus gu furasta le feartan meacanaigeach gun samhail. Tha comas aig na meata-stuthan sin, stuthan innleadaichte gu h-ealanta le feartan nach lorgar ann an nàdar, diofar ghnìomhachasan atharrachadh, bho aerospace gu bith-mheidigeach.

Gu traidiseanta, tha innleadairean air a bhith a’ strì ri meata-stuthan cealla a dhealbhadh air sgàth an àireamh mhòr de rèiteachaidhean agus structaran a dh’ fhaodadh a bhith ann. Ach, tha an dòigh coimpiutaireachd ùr a chaidh a leasachadh leis an luchd-rannsachaidh a’ sìmpleachadh a’ phròiseis. Bidh e a’ cleachdadh riochdachadh stèidhichte air graf, a’ leigeil le innleadairean modaladh agus feuchainn air meata-stuthan iom-fhillte ann an eadar-aghaidh a tha furasta a chleachdadh.

Is e prìomh adhartas an dòigh-obrach an comas a bhith a’ riochdachadh a h-uile cruth agus structar a tha ùidh aig innleadairean ann a bhith a’ sgrùdadh. Le bhith a’ cleachdadh chumaidhean le meud nas ìsle, leithid loidhnichean agus uachdar còmhnard, mar bhlocaichean togail, chruthaich an luchd-rannsachaidh dòigh aonaichte airson cunntas a thoirt air gach cumadh ann an aon riochdachadh. Tha seo a’ cur às don fheum air fo-àite sònraichte a thaghadh agus a’ ceadachadh sgrùdadh nas coileanta a dhèanamh air dealbhaidhean meata-stuthan a dh’fhaodadh a bhith ann.

Tha am pròiseas a 'toirt a-steach togail cnàimhneach metamaterial a' cleachdadh vertices agus oirean, agus an uairsin a 'cur an gnìomh gnìomhan gus tighead agus feartan an structair a shònrachadh. Tha an siostam cuideachd a’ toirt comas do luchd-dealbhaidh cumaidhean eadar-dhealaichte a chur còmhla agus feuchainn ri measgachadh ùr-nodha nach deach a sgrùdadh roimhe.

Leis an eadar-aghaidh a tha furasta a chleachdadh, faodaidh innleadairean ro-shealladh fhaighinn air an structar aig àm sam bith sa phròiseas dealbhaidh agus ro-innse feartan sònraichte, leithid stiffness, gu dìreach. Bidh an siostam cuideachd a’ toirt a-mach riochdachadh stèidhichte air graf, a’ toirt seachad clàr soilleir de gach gnìomh a chaidh a dhèanamh gus an structar deireannach a ruighinn.

Tha an dòigh ùr seo a’ tabhann inneal cumhachdach dha innleadairean gus meata-stuthan cealla a dhealbhadh gu sgiobalta agus gu h-èifeachdach leis na feartan a tha thu ag iarraidh. Tha comas aige ùr-ghnàthachadh a luathachadh ann an diofar ghnìomhachasan agus cothroman ùra fhosgladh airson stuthan aotrom, làidir agus biocompatible.

stòran:

- MIT: Institiùd Teicneòlais Massachusetts

- Institiud Saidheans agus Teicneòlais Ostair