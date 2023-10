Tha luchd-saidheans air faighinn a-mach gum faodadh an sprùilleach bho rocaidean agus bàta-fànais a tha air fhàgail ann an àile àrd na Talmhainn buaidh mhaireannach a thoirt air a’ ghnàth-shìde. Nochd sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Proceedings of the National Academy of Sciences gu robh mòran alùmanum agus meatailtean coimheach ann an stratosphere na Talmhainn. Bha an sgioba de luchd-rannsachaidh comasach air na meatailtean tearc sin aithneachadh mar a thàinig bho shoithichean-fànais a’ losgadh suas aig àm tilleadh. Tha an lorg seo a’ togail dhraghan mu mar a tha gnìomhachas an fhànais a’ toirt buaidh air àile àrd na Talmhainn.

Bha an sgrùdadh a’ toirt a-steach a bhith ag obrachadh plèana rannsachaidh sònraichte le inneal mothachail gus aerosolas a chruinneachadh san àile. Sheall an dàta a chaidh a chruinneachadh gu robh còrr air 20 eileamaid, a’ gabhail a-steach lithium, alùmanum, copar, agus luaidhe, an làthair ann an co-mheasan a bha a’ maidseadh an fheadhainn a chaidh a chleachdadh ann an soithichean-fànais. Chaidh na meatailtean sin a lorg ann an timcheall air 10% de ghràinean searbhag sulfarach, a tha riatanach airson dìon agus buffer an còmhdach ozone.

Tha an àireamh de chuirmean rocaid a tha a’ sìor fhàs a’ cur ri cruinneachadh nam mìrean meatailteach sin anns an stratosphere. Ann an 2022, chaidh 180 rocaid a chuir air bhog nas àirde na b’ àirde, agus tha dùil gun èirich an àireamh seo mar a bhios gnìomhachas an fhànais a’ leantainn air adhart a’ cur air bhog barrachd shaidealan agus bhàtaichean-fànais. Dhaingnich an luchd-rannsachaidh an fheum air tuigse fhaighinn air buaidh itealaich fànais daonna air a’ phlanaid, gu sònraichte air an ìre ozone, aig a bheil pàirt deatamach ann a bhith a ’gabhail a-steach rèididheachd cronail bhon ghrèin.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh a’ soilleireachadh cho èiginneach sa tha e a bhith a’ sgrùdadh agus a’ tuigsinn nan atharrachaidhean a tha a’ tachairt ann an àile na Talmhainn. Faodaidh buaidh obair dhaoine agus gnìomhachd fànais a bhith nas cudromaiche na bha dùil roimhe. Tha e deatamach prìomhachas a thoirt do rannsachadh air a’ phlanaid againn gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air na buaidhean a dh’ fhaodadh a bhith aig sgrùdadh fànais agus a lughdachadh.

Stòr: Gnìomhan Acadamaidh Nàiseanta nan Saidheansan (sgrùdadh)