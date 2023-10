Tha Sgrùdadh Ùr a’ nochdadh a’ bhuaidh a th’ aig sgaoileadh subglacial air teàrnadh eigh-shruthan Antartaig

Tha sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh o chionn ghoirid air a dhèanamh le luchd-saidheans aig Scripps Institution of Oceanography UC San Diego a’ tilgeil solas air bàillidh air an deach dearmad a dhèanamh roimhe a’ cur ri call deigh eigh-shruthach Antartaig. Tha an sgrùdadh a’ moladh gu bheil uisge leaghaidh a tha a’ sruthadh a-mach gu muir fo eigh-shruthan Antartaig, ris an canar sgaoileadh subglacial, ag adhbhrachadh gu bheil eigh-shruthan a’ call deigh aig ìre nas luaithe.

Tha buaidh mhòr aig an t-sealladh ùr seo air ro-mheasaidhean àrdachadh ìre na mara air feadh na cruinne. An-dràsta, chan eil prìomh mhodalan a bhios buidhnean a’ cleachdadh mar am Pannal Eadar-riaghaltais air Atharrachadh Clìomaid (IPCC) a’ toirt cunntas air a’ chall deighe a bharrachd a dh’ adhbhraich sgaoileadh subglacial. Ma tha am pròiseas seo a’ dearbhadh gu bheil e na dhràibhear deatamach air call deigh thairis air duilleag-deighe an Antartaig gu lèir, dh’ fhaodadh e a bhith a’ ciallachadh nach bi ro-mheasaidhean gnàthach a’ dèanamh dì-meas air astar àrdachadh ìre na mara air feadh na cruinne anns na deicheadan ri teachd.

Bha an sgrùdadh a’ cuimseachadh air dà eigh-shruthan ann an Antarctica an Ear, Denman agus Scott, aig a bheil gu leòr deigh còmhla gus faisg air 1.5 meatairean (5 troighean) de dh’ àrdachadh ìre na mara adhbhrachadh. Le bhith a’ toirt a-steach buaidh sgaoilidh subglacial anns a’ mhodail aca, lorg an luchd-rannsachaidh gum faodadh na h-eigh-shruthan sin 15.7% a bharrachd a chuir ri àrdachadh ìre na mara ron bhliadhna 2300 an coimeas ri ro-mheasaidhean roimhe.

Is e aon de phrìomh thoraidhean an sgrùdaidh, aon uair ‘s gu bheil na h-eigh-shruthan sin a’ tilleadh gu leathad cas ann an trench mòr-thìreach, tha dùil gun luathaich na tha iad a’ cur ri àrdachadh ìre na mara gu mòr. Nuair a bhathas a’ beachdachadh air a’ bhuaidh a bhiodh aig dòrtadh subglacial, sheall am modail gun do thill na h-eigh-shruthan seachad air an ìre seo mu 25 bliadhna na bu tràithe na bhiodh aca às aonais.

Tha cudromachd an rannsachaidh seo chan ann a-mhàin ann a bhith a’ tuigsinn na tha aig sgaoileadh fo-eighreach ann a bhith a’ luathachadh àrdachadh ìre na mara ach cuideachd ann a bhith a’ cur cuideam air an fheum air gnìomh sa bhad gus casg a chuir air sgaoilidhean gasa taigh-glainne. Tha co-ùghdar an sgrùdaidh, Jamin Greenbaum, a’ daingneachadh gur e an fhìor “sgeulachd latha dooms” fhathast na sgaoilidhean a thig bho ghnìomhachd daonna.

Bithear a’ toirt a-mach sgaoileadh subglacial nuair a tha leaghadh a’ tachairt far a bheil an duilleag deighe a’ coinneachadh ri bun-stèidh na mòr-thìr. Tha e air adhbhrachadh le measgachadh de fhactaran leithid suathadh agus teas geo-riaghailteach bho thaobh a-staigh na Talmhainn. Nuair a bhios an sgaoileadh seo a’ sruthadh a-mach gu muir, faodaidh e leaghadh sgeilp deighe na h-eigh-shruthan a luathachadh agus luathaich an eigh-shruth shuas an abhainn, a’ leantainn gu àrdachadh ìre na mara.

Ged a tha a’ choimhearsnachd shaidheansail a’ gabhail ris gu farsaing gu bheil sgaoileadh subglacial a’ cur ri leaghadh sgeilp-deighe a bharrachd, cha deach làn chunntas a thoirt air a’ bhuaidh aige air àrdachadh ìre na mara ann an ro-mheasaidhean air sgàth mì-chinnt mu na buaidhean ionadail aige. Ach, tha an sgrùdadh ùr seo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e bhith a’ toirt a-steach sgaoileadh fo-eigh-shruthach ann am modalan àrdachadh ìre na mara san àm ri teachd.

Tha na co-dhùnaidhean a’ daingneachadh cho luath sa tha e ceumannan a ghabhail gus sgaoilidhean gasa taigh-glainne a lughdachadh agus buaidhean atharrachadh clìomaid a lasachadh. Tha ro-mheasaidhean mionaideach air àrdachadh ìre na mara deatamach do choimhearsnachdan cladaich air feadh an t-saoghail gus ullachadh airson agus gabhail ri buaidhean àrdachadh ìrean mara.

CÀBHA

C: Dè a th 'ann an sgaoileadh subglacial?

F: Tha sgaoileadh subglacial a’ toirt iomradh air an uisge leaghaidh a tha a’ sruthadh a-mach gu muir bho bhith fo eigh-shruthan, a’ cur ri barrachd leaghadh agus call deigh.

C: Carson a tha sgaoileadh subglacial cudromach?

F: Tha pàirt cudromach aig sgaoileadh subglacial ann a bhith a' luathachadh leaghadh sgeilpichean deighe eigh-shruthan agus eigh-shruthan a' dol air ais, aig a' cheann thall a' cur ri àrdachadh ìrean na mara.

C: Ciamar a tha sgaoileadh subglacial a’ toirt buaidh air àrdachadh ìre na mara?

F: Bidh sgaoileadh subglacial a’ luathachadh leaghadh sgeilpichean deighe agus ag adhbhrachadh gu bheil eigh-shruthan shuas an abhainn a’ luathachadh, a’ leantainn gu àrdachadh ann an ìre na mara.

C: A bheil ro-mheasaidhean àrdachadh ìre na mara ceart?

F: Tha an sgrùdadh a’ moladh gum faodadh ro-mheasaidhean gnàthach a bhith a’ dèanamh dì-meas air astar àrdachadh ìre na mara air feadh na cruinne air sgàth dìth beachdachaidh air buaidh sgaoileadh subglacial.