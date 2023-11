A’ coileanadh itealaich air Mars: An heileacoptair innleachdach innleachdach

Tha prìomh dhreuchd air a bhith aig innleadair meacanaigeach Innseanach an Dotair J Bob Balaram, a tha na alumnus aig Madras Institiud Teicneòlais Innseanach (IIT), ann an sgioba NASA Mission Mars aig an Jet Propulsion Laboratory (JPL). Bha an t-eòlas ùr-ghnàthach aige ann an dealbhadh agus innleadaireachd air an t-slighe airson an heileacoptair Ingenuity a chruthachadh, a tha an-dràsta ag itealaich thairis air uachdar Martian.

Tha innleachdas, leis an fhar-ainm “Ginny,” na choileanadh ùr-nodha dha buidheann fànais na SA. Le cuideam dìreach 1.8 kg, tha an itealan iongantach seo mar phàirt de rover Perseverance NASA, a chaidh a chuir air bhog ann an 2020 agus a tha fhathast ag obair air Mars. Tha turas-adhair soirbheachail an heileacoptair na theisteanas air dìoghras agus dealas an Dotair Balaram.

Tha innleachdas Ingenuity na laighe chan ann a-mhàin ann an togail ach cuideachd anns a’ chomas a bhith a’ seòladh tro àile Martian. Coltach ri itealan itealaich air an Talamh, tha tuigse air an aimsir deatamach airson gnìomhachd itealaich sàbhailte. Tha an Dotair Balaram, ann an artaigil air làrach-lìn Mars Helicopter NASA, a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha an dà chuid aimsir àile agus aimsir fànais airson comasan itealaich Ingenuity.

Tha aimsir àile a’ toirt iomradh air factaran leithid dùmhlachd adhair, teòthachd, agus pròifilean gaoithe, a bheir buaidh dhìreach air coileanadh an heileacoptair. Feumar na crìochan itealaich atharrachadh a rèir nan cumhachan sin. A bharrachd air an sin, feumar beachdachadh gu faiceallach air na cunnartan itealaich co-cheangailte ri toirt air falbh, tighinn air tìr agus gaothan mòra, coltach ri draghan pìleat air an Talamh.

Gus dèanamh cinnteach à tursan-adhair sàbhailte, bidh an luchd-obrachaidh Ingenuity a’ bruidhinn ri eòlaichean sìde a bhios a’ cleachdadh diofar mhodalan agus ionnstramaidean a tha rim faighinn air an rover. Tha na modailean sin a’ dol bho mhodalan cuairteachaidh cruinne gu modalan cruinn-eòlasach aig ìre ghrinn a ghlacas buaidhean ionadail anns an Jezero Crater. Tha dàta bho Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA) air Seasmhachd, uidheamaichte le mothachairean àile, a’ toirt tuilleadh fiosrachaidh don phròiseas co-dhùnaidh.

Gu fortanach, tha ro-aithris na sìde air Mars gu math nas sìmplidh na an Talamh air sgàth dìth chuantan. Tha na pàtrain air Mars nas seasmhaiche, a’ leigeil leis an sgioba mion-sgrùdadh a dhèanamh air dàta sìde eachdraidheil ron turas-adhair agus co-dhùnaidhean fiosraichte a dhèanamh.

Tha innleachdas fhèin na obair teicneòlais iongantach. Air a thogail le snàithleach gualain ultra-aotrom agus a’ seasamh aig dìreach leth mheatair a dh’ àirde, tha e a’ sealltainn innleachdas innleadaireachd an latha an-diugh. Tha an àile tana Martian, timcheall air ceudamh de dhlùths na Talmhainn, a 'ciallachadh gum feum lannan an heileacoptair a bhith a' gluasad aig astaran 2400 gu 2900 rpm, deich tursan nas luaithe na heileacoptairean air an Talamh.

Tha an deuchainn ùr-nodha seo a’ comharrachadh a’ chiad itealan le cumhachd is smachd air planaid eile. Às deidh dha siubhal gu Mars taobh a-staigh an rover Perseverance, chaidh Ingenuity a chuir gu uachdar Martian air 3 Giblean, 2021. Thairis air uinneag deuchainneach 30-latha, nì e sreath de thursan deuchainn, a’ leudachadh ar tuigse mu itealan taobh a-muigh.

Tha an Dotair Balaram, innleadair iriosal agus ealanta, an dùil a dhreuchd a leigeil dheth bho NASA a dh’ aithghearr, le lèirsinn gus oileanaich Innseanach a bhrosnachadh agus a chuideachadh nan tòir air sgrùdadh fànais. Tha e a’ toirt creideas don trèanadh aige aig IIT Madras airson a shoirbheachadh agus tha e den bheachd gu bheil grunn oileanach tàlantach anns na h-Innseachan a’ feitheamh gus an dùthaich a dhèanamh moiteil.

FAQ:

C: Dè th' ann an Ingenuity?

A: Tha Ingenuity na heileacoptair air a dhealbhadh leis an Dr J Bob Balaram airson sgioba Mars Mission aig NASA a tha an-dràsta ag itealaich thairis air uachdar Martian.

C: Dè cho cudromach sa tha an heileacoptair Ingenuity?

F: Is e an heileacoptair Ingenuity a’ chiad itealan le cumhachd is smachd air planaid eile, a’ nochdadh adhartasan ùr-nodha ann an itealain taobh a-muigh.

C: Ciamar a bheir an aimsir buaidh air itealaich Ingenuity?

A: Tha sìde àile, a' gabhail a-steach feartan mar dùmhlachd adhair, teòthachd, agus cunntasan gaoithe, a' toirt buaidh air coileanadh an heileacoptair. Bidh an sgioba Ingenuity a’ co-chomhairleachadh le eòlaichean sìde agus a’ cleachdadh mhodalan sìde agus dàta bho ionnstramaidean air an rover Perseverance gus dèanamh cinnteach à obrachadh sàbhailte air itealan.

C: Dè a th 'ann an togail Ingenuity?

A: Tha innleachdas air a dhèanamh de fiber carbon ultra-aotrom agus a ’seasamh aig leth mheatair a dh’ àirde. Bidh na lannan aige a’ cuairteachadh aig astaran deich tursan nas luaithe na heileacoptairean air an Talamh gus dìoladh a dhèanamh airson àile tana Martian.

C: Dè na planaichean a tha aig an Dotair Balaram san àm ri teachd?

F: Tha an Dr Balaram an dùil a dhreuchd a leigeil dheth bho NASA agus tha e an dùil taic agus brosnachadh a thoirt do dh'oileanaich Innseanach agus iad an tòir air rannsachadh fànais. Tha e ag amas air cur ri oidhirpean ruighinn a-mach anns na h-Innseachan.