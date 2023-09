Skeleton Camptosaurus tearc agus luachmhor gu bhith air a reic ann am Paris

Tha Barry the Camptosaurus na lorg iongantach ann an saoghal cnàimhneach dineosaur. Le eachdraidh a’ dol air ais 150 millean bliadhna, tha an neach-ithe planntrais fosail seo còrr air 80 sa cheud air a dhèanamh suas de chnàmh tùsail. Tha cho tearc agus cho coileanta ‘s a tha e ga fhàgail na eisimpleir air leth ion-mhiannaichte, a’ toirt air eòlaichean tuairmse a dhèanamh air a ’phrìs rop aige eadar $ 855,000 agus $ 1.28 millean. Thèid an rop a chumail aig Hotel Drouot ann am Paris air 20 Dàmhair.

Chaidh Barry a lorg an toiseach ann an Wyoming anns na 1990n agus ath-nuadhachadh an dèidh sin ann an 2000 leis an eòlaiche paleont Barry James. Rinn obair-lann Eadailteach Zoic obair ath-leasachaidh a bharrachd air a’ chnàmhan às deidh dha fhaighinn an-uiridh gus dèanamh cinnteach gun do choinnich e ri inbhean saidheansail.

Gu sònraichte, tha claigeann Barry 90 sa cheud coileanta, agus tha an còrr de chnàmhan an dineasur 80 sa cheud deiseil. Thug Alexandre Giquelo bho Hotel Drouot cunntas air mar “shampall air a dheagh ghleidheadh”, a’ soilleireachadh cho tearc sa bha e.

A bhuineas don teaghlach Iguanodontidae, is e Barry aon de na buidhnean dineosairean as tràithe a chaidh a lorg. Chaidh na cnàmhan a lorg ann an Wyoming's Morrison Formation, a tha ainmeil airson a thasgaidhean fosail. Gu h-inntinneach, chan eil dineosairean eu-dòchasach, mar Barry, a’ dèanamh suas ach mu 14 sa cheud de na sampallan a lorgar san sgìre, a’ dèanamh an lorg seo eadhon nas sònraichte.

Ged a tha reic chnàmhan dineosaur air a dhol an aghaidh càineadh bhon choimhearsnachd shaidheansail, tha e air fàs gu bhith na mhargaidh air a bheil iarrtas mòr. An-uiridh a-mhàin, chaidh sia cnàimhneach dineosaur a reic aig rop, a’ faighinn suimean drùidhteach. Ann an 2020, reic cnàimhneach T-Rex leis an t-ainm Stan airson $ 31.8 millean nas àirde na riamh. Le sin san amharc, tha a’ phrìs mheasta de $1.3 millean airson Barry a’ coimhead mar bhargan.

Ma tha ùidh agad ann a bhith a’ faighinn Barry no cnàimhneach dineosaur eile, tha e deatamach gun dèan thu sgrùdadh mionaideach air a thùs. Tha e fìor chudromach dèanamh cinnteach à fìnealtas agus dligheachd an t-sampall gus fosail a tha mì-laghail no mì-laghail a cheannach.

