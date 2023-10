Sgrùdaidhean ùra air an 29mh Misean Seirbheisean Ath-sholarachaidh Malairteach aig SpaceX gu Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta

Tha Saotharlann Nàiseanta an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) agus NASA air bhioran gus webinar a tha ri thighinn ainmeachadh a bheir sgrùdadh air na sgrùdaidhean inntinneach a tha a’ gabhail àite air misean SpaceX’s 29th Commercial Resupply Services (CRS) chun stèisean fànais. Tha am misean seo a’ gealltainn adhartasan saidheansail cudromach a thoirt gu buil a dh’ fhaodadh buaidh mhòr a thoirt air daonnachd.

Air an webinar bidh luchd-pannail cliùiteach a bhios a’ bruidhinn air na diofar eallachan pàighidh a thathas a’ cur air bhog air bàta-fànais SpaceX Dragon agus a’ sgrùdadh mar a dh’ fhaodadh an rannsachadh a chaidh a dhèanamh air an ISS buannachd a thoirt dhuinn uile. Bidh an luchd-phannal a’ toirt a-steach eòlaichean bho dhiofar raointean, gach fear a’ toirt an sealladh agus an eòlas sònraichte don deasbad.

Bidh an Dr Emilie Dressaire, Leas-Ollamh aig Oilthigh California, Santa Barbara, a’ tilgeadh solas air an sgrùdadh “Wicking in Gel-Coated Tubes” a tha air a mhaoineachadh le NSF. Tha an rannsachadh seo ag amas air tuigse fhaighinn air àite mucus ann a bhith a’ lìbhrigeadh cungaidh-leigheis taobh a-staigh na sgamhain, a dh’ fhaodadh a bhith ag atharrachadh leigheasan analach.

Bidh an Dr Sonja Schrepfer, a tha na Àrd-ollamh ann an Roinn an Lèigh-lann aig Oilthigh California, San Francisco, a’ roinn bheachdan air an sgrùdadh “Sgeallan Immune Innleadaichte Fìne ann am Microgravity” maoinichte le NSF. Le bhith a’ sgrùdadh a’ cheangail eadar aois siostam dìon agus comasan ath-nuadhachaidh cheallan ae, dh’ fhaodadh an rannsachadh seo an t-slighe ullachadh airson dòighean-obrach ùr-ghnàthach gus cuir an-aghaidh galairean co-cheangailte ri aois.

Bruidhnidh an Dr Ken Savin, Prìomh Neach-saidheans Redwire Space, air adhartasan bioprinting, gu sònraichte plana àrd-amasach Redwire gus ceallan cridhe daonna a chlò-bhualadh san fhànais a’ cleachdadh an Goireas BioFabrication ùr-nodha aca. Dh’ fhaodadh an rannsachadh ùr-nodha seo cothroman ùra fhuasgladh ann an leigheas ath-ghinealach agus dh’ fhaodadh e faighinn thairis air na crìochan a tha mu choinneamh na Talmhainn.

Nì Dàibhidh Corporal, Einnseanair Rannsachaidh aig Boeing, sgrùdadh air “Boeing Antimicrobial Coating”. Le bhith a’ dèanamh deuchainn air stuth antimicrobial ann an diofar àiteachan air feadh an stèisein fhànais, tha an rannsachadh seo ag amas air àrdachadh agus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd mhiseanan fànais san àm ri teachd le bhith a’ lughdachadh cunnart truailleadh microbial.

Bidh an Dotair Kathryn Gardner-Vandy, Leas-Àrd-ollamh Itealan is Fànais aig Oilthigh Stàite Oklahoma, a’ roinn mion-fhiosrachadh mun phròiseact foghlaim “Choctaw Heirloom Seeds”. Tha an iomairt seo ag amas air oileanaich a bhrosnachadh agus oideachadh mu cho cudromach sa tha e sìol heirloom a ghleidheadh ​​​​agus an àite a dh’ fhaodadh a bhith aca ann an àiteachas seasmhach.

Bidh an webinar, a tha clàraichte airson Dimàirt, 31 Dàmhair, 2023, aig 1f EDT, ri fhaighinn airson sruthadh beò air làrach-lìn ISS National Lab don phoball agus air Zoom airson na meadhanan. Thathas a’ brosnachadh buill de na meadhanan a tha airson pàirt a ghabhail clàradh airson ruigsinneachd Zoom co-dhiù uair ron tachartas. A bharrachd air an sin, faodaidh am poball a dhol an sàs le bhith a’ faighneachd cheistean don luchd-rannsachaidh a’ cleachdadh an hashtag #ISSNationalLab air na meadhanan sòisealta.

Thathas an dùil gun cuir SpaceX CRS-29 air bhog gun a bhith nas tràithe na Didòmhnaich, 5 Samhain, 2023, aig 10: 01f EST bho Ionad Fànais Ceanadach NASA. Thèid tuilleadh fiosrachaidh mu na pròiseactan le taic bhon ISS National Lab mun mhisean seo a cho-roinn leis na meadhanan agus am poball anns na làithean ri teachd.

