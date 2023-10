Chan eil na meadhanan a’ dèiligeadh ri buaidh àrainneachdail masgaichean aghaidh aon-chleachdadh

Tha lèirmheas o chionn ghoirid a rinn sgioba de dh’eòlaichean bho Oilthigh Bangor air solas a thilgeil air mar a dh’ fhàillig na meadhanan cuideam a chuir air droch bhuaidh masgaichean aghaidh aon-chleachdadh air an àrainneachd. Nochd an sgrùdadh, a rinn mion-sgrùdadh air còmhdach naidheachd Bhreatainn is Èireannach bhon Mhàrt 2020 gu Dùbhlachd 2021, gu robh pàipearan-naidheachd gu ìre mhòr a’ còrdadh ri masgaichean lannsaireachd aon-chleachdadh nan aithris, gun a bhith a’ dèiligeadh gu h-iomchaidh ri cùis riaghladh sgudail agus seasmhachd àrainneachd.

A rèir an Dotair Anaïs Augé, a’ chiad ùghdar an sgrùdaidh, thug an dòigh anns an tug na meadhanan aithris air masgaichean buaidh mhòr air roghainnean caitheamh masg dhaoine rè a’ ghalair lèir-sgaoilte. Bha am facal ‘masg’ air a chleachdadh gu tric airson iomradh a thoirt air masgaichean aghaidh cuidhteasach, fhad ‘s a bha‘ còmhdach-aghaidh ’co-cheangailte ri masgaichean stuthan dachaigh no ceannach. Bha na meadhanan cuideachd buailteach a bhith a’ cleachdadh ‘masc’ nuair a bha iad a’ bruidhinn air caitheamh èigneachail, fhad ‘s a bhathar a’ cleachdadh ‘còmhdach-aghaidh’ nuair a bha roghainn ann.

A dh'aindeoin còmhraidhean saidheansail mu shàbhailteachd agus ath-chleachdadh còmhdach aghaidh, cha robh pàipearan-naidheachd gu ìre mhòr a' toirt seachad am fiosrachadh seo don phoball. Dhaingnich an Dr Morwenna Spear, neach-saidheans stuthan, nach deach mòran aire a thoirt do na draghan àrainneachdail co-cheangailte ri masgaichean aon-chleachdadh, eadhon anns na tràth ìrean den ghalar sgaoilte COVID-19.

Tha an sgioba rannsachaidh den bheachd gu bheil pàirt air a bhith aig pàipearan-naidheachd ann a bhith ag adhartachadh cleachdadh masgaichean aon-chleachdadh agus air cur ris an àrdachadh ann an sgudal a chaidh a chruthachadh. Tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh an fheum air aithris nas cunntachaile a bhios a’ beachdachadh air buaidh àrainneachdail diofar roghainnean masg agus a’ brosnachadh gabhail ri còmhdach-aghaidh ath-chleachdadh.

Bha an sgrùdadh seo mar phàirt de phròiseact Comhairle Rannsachaidh nan Ealan is nan Daonnachdan air a stiùireadh leis an Oll. Nathan Abrams, a bha ag amas air tuigse fhaighinn air na nithean a tha a’ toirt buaidh air roghainnean agus giùlan luchd-cleachdaidh a thaobh masgaichean aghaidh. Chuir am pròiseact cuideam air faighinn cuidhteas masgaichean gu cunntachail agus cho cudromach sa tha teachdaireachdan meadhanan ann a bhith a’ toirt buaidh air brosnachadh poblach agus co-dhùnaidhean.

Gu h-iomlan, tha an lèirmheas a’ daingneachadh a’ chothruim a chaill na meadhanan dèiligeadh ris na buaidhean àrainneachdail a tha aig masgaichean aghaidh aon-chleachdadh agus gus mothachadh a thogail am measg a’ phobaill. Tha e ag iarraidh dòigh-obrach nas coileanta a thaobh aithris a bheir aire do chùisean seasmhachd agus a bheir comas do dhaoine roghainnean fiosraichte a dhèanamh gus slàinte a’ phobaill agus an àrainneachd a dhìon.