Dleastanas DNA Mitochondrial ann an gintinn daonna

Tha an artaigil seo a’ sgrùdadh rannsachadh ùr a tha a’ dearbhadh an tuigse shaidheansail gu bheil DNA mitochondrial (mtDNA) air a shealbhachadh a-mhàin bhon mhàthair. Bha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature Genetics, na cho-obrachadh eadar Oilthigh Slàinte & Saidheans Oregon agus ionadan eile.

Roimhe sin, bhathar a’ creidsinn gun deach cuir às do mtDNA athar às deidh torrachadh, ach lorg an sgrùdadh gu bheil àireamh bheag de mitochondria aig sperm aibidh, ged nach eil mtDNA iomlan aca. Lorg luchd-rannsachaidh cuideachd nach eil pròtain aig ceallan sperm riatanach airson cumail suas mtDNA. Chan eil fios carson a tha an às-dùnadh seo an-dràsta, ach dh'fhaodadh gu bheil e co-cheangailte ri iarrtasan lùth àrd sperm aig àm torrachadh, a dh'fhaodadh leantainn gu cruinneachadh mtDNA mùthaidhean.

An coimeas ri sin, tha leasachadh uighean, ris an canar oocytes, gu mòr an urra ri ceallan mun cuairt airson lùth agus a’ cumail mtDNA caran pristine. Tha an t-eadar-dhealachadh seo a’ cur ris a’ bhuannachd mean-fhàs de bhith a’ sealbhachadh mtDNA màthaireil a-mhàin, leis gu bheil e a’ cuingealachadh a’ chunnairt bho mhùthaidhean mtDNA a dh’ adhbhraicheas galair ann an clann. Faodaidh mùthaidhean ann am mtDNA adhbhrachadh gu eas-òrdughan marbhtach a bheir buaidh air buill-bodhaig le iarrtasan àrd lùtha, leithid a’ chridhe, fèithe, agus eanchainn.

Gus casg a chuir air sgaoileadh eas-òrdughan mtDNA aithnichte, chaidh leigheas ath-chuiridh mitochondrial (MRT) a leasachadh. Tha MRT a’ toirt a-steach cuir an àite mtDNA mutant le mtDNA fallain bho uighean tabhartais tro todhar in vitro. Ach, tha deuchainnean clionaigeach airson MRT anns na Stàitean Aonaichte cuingealaichte an-dràsta, agus thathas a’ dèanamh deuchainnean ann an dùthchannan eile leithid an Rìoghachd Aonaichte agus a’ Ghrèig.

Tha buaidh chudromach aig an lorg ùr a thaobh àite mtDNA ann an aibidh sperm agus torrachadh air torachas daonna agus leigheas cealla bitheag. Le bhith a’ tuigsinn gnìomh pròtanan a tha an sàs ann an cumail suas mtDNA dh’ fhaodadh sin leantainn gu adhartasan ann an làimhseachadh neo-thorrachais agus teicneòlasan gintinn le taic.

Stòr: ANI | | Air a phostadh le Tapatrisha Das, Washington Dc, 20 Sultain, 2023

Mìneachaidhean:

- DNA mitochondrial (mtDNA): An còd ginteil a tha air a stòradh anns na mitochondria, a tha mar ionad cumhachd gach cealla sa bhodhaig.

- Oocyte: ugh a tha a’ fàs.

- Factor tar-sgrìobhaidh mitochondrial A (TFAM): pròtain a tha riatanach airson cumail suas mtDNA.

- Leigheas ath-chuiridh mitochondrial (MRT): Dòigh air mtDNA fallain a chuir an àite mutant mtDNA tro todhar in vitro.

Stòr: Chan eil fiosrachadh a bharrachd air a thoirt seachad.