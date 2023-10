Adhartasan ann an Teòiridh Graf: A’ dèanamh an fheum as fheàrr de structaran lìonra airson siostaman conaltraidh

Tha teòiridh grafa, meur de matamataig a bhios a’ sgrùdadh dàimhean agus feartan ghrafaichean, air adhartas mòr a dhèanamh anns na bliadhnachan mu dheireadh. Tha an raon seo a’ tabhann seallaidhean luachmhor air a bhith a’ dèanamh an fheum as fheàrr de structaran lìonraidh agus tha comas aige buannachdan a thoirt do shiostaman conaltraidh. Tha an Dr Xujun Liu, neach-rannsachaidh aig Oilthigh Xi'an Jiaotong-Liverpool, Sìona, còmhla ri a cho-obraichean, air fuasgladh fhaighinn air duilgheadas dùbhlanach a tha air mòran aire a tharraing bhon taobh a-staigh den raon.

Mar sin, dè dìreach a th’ ann an teòiridh grafa? Smaoinich gu robh thu airson faighinn a-mach an dòigh as èifeachdaiche air siubhal eadar dà bhaile-mòr air trèana. Dh’ fhaodadh tu gach baile-mòr a riochdachadh mar dot (ris an canar vertex) agus na slighean eadar na bailtean mòra mar loidhnichean no lùban (ris an canar oirean). Tha an cothlamadh seo de vertices agus oirean a’ dèanamh suas graf. Tha teòiridh grafa a’ leigeil le luchd-matamataig lìonraidhean iom-fhillte a mhodaladh agus a sgrùdadh ann an grunn raointean, a’ gabhail a-steach saidheans coimpiutaireachd agus innleadaireachd dealain.

Is e aon taobh de theòiridh grafa a tha an Dr Liu air a bhith ag amas air dathadh, a tha a’ dèiligeadh ris an duilgheadas a thaobh bileagan pàirtean de ghraf gus cumail ri riaghailtean sònraichte agus còmhstrithean a sheachnadh. Bidh e gu sònraichte ag obair air seòrsa de dhath ris an canar “dathadh pacaidh,” a tha co-cheangailte ri duilgheadasan sònrachaidh tricead ann an lìonraidhean craolaidh.

Anns an obair as ùire aige, tha an Dotair Liu agus a cho-oibrichean air fuasgladh fhaighinn air duilgheadas co-cheangailte ri roinneadh ghrafaichean subcubic. Tha an duilgheadas seo a’ toirt a-steach a bhith a’ sgaradh oirean gu grunn chlasaichean fhad ‘s a thathar a’ beachdachadh air dà sheòrsa iomall: Seòrsa I, far nach eil puing crìochnachaidh aig gach paidhir, agus Seòrsa II, far nach eil cinn-uidhe gach paidhir oirean ceangailte le oir eile. B’ e a’ cheist a bha iad ag amas air a fhreagairt an robh e comasach an àireamh de chlasaichean Seòrsa II a lughdachadh agus an àireamh de chlasaichean Seòrsa I a chumail stèidhichte aig aon.

Le bhith a' fuasgladh a' bheachd-bheachd seo, tha an Dr Liu agus an sgioba aige air cur gu mòr ri ar tuigse air feartan structarail ghrafaichean subciùbach. A bharrachd air an sin, dh’ fhaodadh na co-dhùnaidhean aca seallaidhean a thoirt seachad mu bhith a’ fuasgladh a’ bheachd-bheachd ainmeil Erdős-Nešetřil agus a’ tabhann stiùireadh ann a bhith a’ fuasgladh cheistean ann an lìonraidhean conaltraidh.

Tha rannsachadh an Dotair Liu ann an teòiridh grafa air aithne fhaighinn, agus tha e air cuireadh fhaighinn gus a chuid obrach a thaisbeanadh aig diofar cho-labhairtean. Tha e an dùil leantainn air adhart a’ sgrùdadh dhuilgheadasan dath grafa agus tha e an dòchas cur gu mòr ris an raon tro mhodhan-obrach a bharrachd leithid an Combinatorial Nullstellensatz agus dòighean probabilistic.

Gu h-iomlan, tha comas mòr aig adhartasan ann an teòiridh grafa ann a bhith ag àrdachadh structaran lìonraidh airson siostaman conaltraidh. Tha rannsachadh an Dotair Xujun Liu a’ cur ris an adhartas seo agus a’ fosgladh slighean airson tuilleadh sgrùdaidh san raon inntinneach seo.

