Lorg Stòr-tasgaidh Uisge Mòr fo làr a’ chuain ann an Sealan Nuadh a’ tilgeil solas air meacanaig crith-thalmhainn

Tha luchd-rannsachaidh air lorg mòr a dhèanamh air stòr-uisge mòr a chaidh a thiodhlacadh gu domhainn fo ghrunnd a’ chuain far oirthir Sealan Nuadh. Tha an lorg, a chaidh a dhèanamh tro ìomhaigh seismic 3D, a’ toirt sealladh luachmhor air meacanaig crithean-talmhainn slaodach agus gnìomhachd teactonaig.

Tha an loch tasgaidh dà mhìle fo ghrunnd a’ chuain faisg air Eilean a Tuath Sealan Nuadh agus tha e glaiste taobh a-staigh grùid is creag àrdchlàr bholcànach a tha air chall. Tha an lorg seo gu sònraichte sònraichte leis gu bheil crithean-talmhainn slaodach, seòrsa de chrith-thalmhainn a bhios a’ leigeil a-mach cuideam teactonaig mean air mhean thar ùine de làithean no seachdainean, a’ tachairt nas trice anns an raon sgàinidh faisg air an loch tasgaidh.

Ged a tha mòran chrith-thalmhainn slaodach co-cheangailte ri uisge tiodhlaichte, cha robh fianais geòlasach dìreach air a bhith ann gun robh stòr-uisge cho mòr ann aig loch nan Seulan Nuadh. Tha prìomh ùghdar an sgrùdaidh, Anndra Gase, a' mìneachadh gu bheil iad a' faicinn gu bheil tòrr uisge neo-àbhaisteach a' dol sìos dhan sgàineadh, ged nach eil fios cinnteach dè a' bhuaidh a bh' aig an sgàineadh.

Chaidh an loch tasgaidh a lorg domhainn taobh a-staigh sòn fo-thalamh Hikurangi, na tha air fhàgail de sprèadhadh bholcànach a thachair o chionn timcheall air 125 millean bliadhna. Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gun do bhleith na cuantan eu-domhainn far an do thachair an sprèadhadh na bholcànothan, a’ cruthachadh creag briste briste a bha na uisge-uisge airson uisge a stòradh. Thar ùine, dh'atharraich na pìosan creige agus creige gu crèadha, a 'glacadh eadhon barrachd uisge.

Tha an lorg deatamach leis gu bheil luchd-saidheans den bheachd gu bheil cuideam uisge fon talamh air leth cudromach ann a bhith ag adhbhrachadh crithean-talmhainn slaodach. Thathas den bheachd gum faod grùidean làn uisge a tha glaiste fon talamh cuideam teactonaigeach a leigeil ma sgaoil. Ach, chan eil mòran den ghrùid àbhaisteach seo ann am fallas Sealan Nuadh. An àite sin, tha an luchd-rannsachaidh a 'moladh gu bheil na seann bholcànothan agus creagan cruth-atharraichte, a-nis crèadha, a' giùlan mòran uisge sìos fhad 'sa tha iad air an slugadh leis a' sgàineadh. Tha buaidh aig an lorg seo air tuigse crith-thalmhainn agus tha e a’ moladh gum faodadh sgàinidhean crith-thalmhainn eile a bhith ann an suidheachaidhean coltach ris.

Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus faighinn a-mach dè a’ bhuaidh a th’ aig an loch tasgaidh air an sgàineadh agus a bheil e a’ toirt buaidh air cuideam. Tha feum air drileadh nas doimhne gus sgrùdadh a dhèanamh air càit an tig an t-uisge gu crìch. Dh’fhaodadh am fiosrachadh seo cur ri tuigse nas coileanta air crithean-talmhainn mòra.

stòran:

- “Le bhith a’ toirt air falbh sgudal àrd làn bholcànach a ’toirt seachad lionntan airson megathrust eu-domhainn agus sliochd slaodach” air fhoillseachadh ann an Adhartasan Saidheans

- Rannsachadh air a mhaoineachadh le Bunait Saidheans Nàiseanta na SA, a bharrachd air buidhnean saidheans agus rannsachaidh ann an Sealan Nuadh, Iapan, agus an Rìoghachd Aonaichte.