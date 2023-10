Lorg Stoirm Àrsaidh Solar agus a Builean airson Comann Ùr-nodha

Tha luchd-saidheans às an RA, an Fhraing agus Poblachd nan Seiceach air nochdadh àrdachadh iongantach ann an ìrean rèidio-carbon a’ dol air ais 14,300 bliadhna tro sgrùdadh seann fhàinneachan craoibhe a chaidh a lorg anns na h-Alps Frangach. Thathas den bheachd gu bheil an àrdachadh seo ann an radiocarbon mar thoradh air stoirm grèine mòr, an tè as cudromaiche a chaidh a chlàradh a-riamh.

Bha an sgrùdadh a’ cuimseachadh air a bhith a’ dèanamh anailis air stocan chraobhan a chaidh a ghleidheadh ​​ann am bruaichean crìonadh Abhainn Drouzet ann an Alps Ceann a Deas na Frainge. Chaidh na fàinneachan craoibhe fo-fosail seo a sgaradh agus a sgrùdadh, agus mar sin chaidh spìc rèidio-carbon nach fhacas a-riamh a lorg dìreach o chionn 14,300 bliadhna.

Le bhith a’ dèanamh coimeas eadar an neo-riaghailteachd seo agus tomhasan beryllium bho choraichean deigh Ghraonlainn, tha an luchd-rannsachaidh air a ràdh gur e stoirm mhòr grèine a dh’ adhbhraich an spìc seo, a bhiodh air tòrr mòr de ghràineanan lùthmhor a leigeil ma sgaoil gu àile na Talmhainn.

Tha an stoirm seo a chaidh a lorg às ùr a’ dol thairis air meud na tachartasan Miyake a chaidh a dhearbhadh roimhe, fìor stoirmean grèine a thachair anns na 15,000 bliadhna a dh’ fhalbh. Tha na Tachartasan Miyake, a’ toirt a-steach an tè seo a chaidh a lorg o chionn ghoirid, air sgèile tòrr nas motha. Thachair na tachartasan dearbhte as ùire ann an 993 AD agus 774 AD.

Tha buaidh stoirmean grèine mar sin san latha an-diugh nan adhbhar dragh. Dh’ fhaodadh na stoirmean sin milleadh mòr a dhèanamh air comann-sòisealta teicneòlach an latha an-diugh. Dh’ fhaodadh cian-chonaltradh, saideal siostaman, agus cliathan dealain a bhith air an dochann gu mòr, a’ leantainn gu call ionmhasail mòr. Dh’ fhaodadh cruth-atharraichean ann an cliathan dealain a bhith air am milleadh gu maireannach, a’ leantainn gu dubhadh farsaing a mhaireas mìosan. Dh’ fhaodadh saidealan, a tha deatamach airson seòladh agus conaltradh, cuideachd milleadh maireannach fhulang, a’ fàgail nach gabh an cleachdadh. A bharrachd air an sin, bhiodh cunnartan mòra rèididheachd mu choinneimh speuradairean.

Tha tuigse air na cunnartan a tha an cois nan tachartasan sin deatamach airson ullachadh. Tha neartachadh siostaman conaltraidh is lùtha agus leasachadh dhòighean gus an dìon bho chron a dh’ fhaodadh a bhith ann deatamach ann a bhith a’ dìon a’ chomainn-shòisealta bhon sgrios a dh’ fhaodadh a bhith air adhbhrachadh le fìor stoirmean grèine.

Stòr: IANS (chan eil ceangal air a thoirt seachad)