Tha bàta-fànais Parker a’ faicinn lasadh grèine nach fhacas a-riamh

Tha an soitheach-fànais Parker, an rud daonna as fhaisge air a’ Ghrian, air a dhol tro spreadhadh grèine cumhachdach ris an canar tomad coronal (CME), a’ toirt sealladh sònraichte do luchd-rannsachaidh air na sprèadhaidhean sin. Faodaidh sprèadhadh bhon ghrèin na billeanan de thunnaichean de ghràineanan fo chasaid a leigeil ma sgaoil a dh’ fhaodadh, nuair a thèid an stiùireadh chun na Talmhainn, dragh a chuir air saideal electronics, cliathan dealain, agus eadhon dubhadh-fala adhbhrachadh air feadh na mòr-thìr.

Lorg an probe Parker, an rud as luaithe a rinn daoine, an CME agus chaidh e troimhe, a’ toirt cothrom do luchd-saidheans an tachartas fhaicinn gu mionaideach nach fhacas a-riamh. Bha an soitheach-fànais dìreach 9.2 millean cilemeatair (5.7 millean mìle) air falbh bho uachdar na grèine, nas fhaisge na gheibh Mercury a-riamh don rionnag againn.

Sheall na beachdan a rinn bàta-fànais Parker gu robh an CME a’ siubhal aig astaran nas àirde na 1,350 cilemeatair (840 mìle) gach diog. Nam biodh lasair coltach ris a’ bualadh air an Talamh, dh’ fhaodadh e a bhith cho cumhachdach ri Tachartas Carrington ann an 1859, a thathas a’ meas mar an stoirm grèine clàraichte as cumhachdaiche a bhuail an Talamh. Dh’ fhaodadh tachartas mar seo an-diugh dubhadh farsaing adhbhrachadh agus dragh a chuir air siostaman conaltraidh mura lorgar e ann an tìde.

Ach, cha tug stoirm na grèine buaidh air an probe Parker air sgàth an sgiath teas agus an siostam dìon teirmeach aige. Chuir e seachad timcheall air dà latha a’ cumail sùil air an CME, a’ toirt dàta nach fhacas riamh roimhe do luchd-saidheans mu na tachartasan celestial sin.

Tha luchd-saidheans an-dràsta a’ dèanamh anailis air na tomhais a chruinnich an soitheach-fànais taobh a-staigh an CME agus gan coimeas ri dàta a chaidh a chruinneachadh taobh a-muigh dheth. Cuidichidh am mion-sgrùdadh seo le luchd-rannsachaidh gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air mar a bhios na tachartasan sin a’ leudachadh agus na ceanglaichean eadar diofar phenomena.

Mar a bhios a’ ghrian a’ dlùthachadh ris a’ ghrèin, stùc 11-bliadhna anns a’ chearcall gnìomhachd aige, tha luchd-saidheans an dùil gum faic an soitheach-fànais Parker barrachd CMEn mòra. Thathas an dùil gun tachair an ath itealan grèine aig an soitheach-fànais air 27 Sultain.

