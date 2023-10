Ionad Adhair is Fànais ùr Samuel Oschin gu Endeavour Shuttle Space House

Chùm Ionad Adhair is Fànais Samuel Oschin, dachaigh maireannach inneal-fànais NASA Endeavour, an tachartas ùr-nodha oifigeil aca air 1 Ògmhios, 2022, ann an Los Angeles. Bidh an ionad, nuair a dh’ fhosglas e, a’ nochdadh 150 taisbeanaidhean air an sgaoileadh thairis air trì gailearaidhean ioma-ìre, leis an tiotal “Air,” “Space,” agus “Shuttle.” Gabhaidh e thairis air ceithir làir agus 100,000 troigh ceàrnagach de dh’ àite taisbeanaidh.

Bheir an t-ionad fànais ùr, a tha stèidhichte aig Ionad Saidheans California, cothrom sònraichte do luchd-tadhail ionnsachadh mu eachdraidh agus adhartasan teicneòlach siubhal adhair is fànais. Bidh na taisbeanaidhean a’ taisbeanadh diofar stuthan agus taisbeanaidhean eadar-ghnìomhach gus luchd-tadhail de gach aois a tharraing agus oideachadh.

Bidh taisbeanadh an spàl-fhànais Endeavour fhèin mar aon de na rudan as cudromaiche san ionad. Thèid an shuttle a thaisbeanadh ann an suidheachadh dìreach, a’ leigeil le luchd-tadhail fhaicinn faisg air làimh agus sgrùdadh a dhèanamh air an taobh a-staigh aige. Chaidh pìosan misean an shuttle, a bhiodh air na speuradairean a chaitheamh fhad ‘s a bha iad a’ siubhal, a thaisbeanadh cuideachd aig an tachartas ùr-nodha.

A bharrachd air an sin, bidh gailearaidh fànais anns an ionad a bheir sealladh dhuinn air iongantasan an fhànais a-muigh. Bidh cothrom aig luchd-tadhail ionnsachadh mu bhuidhnean celestial, miseanan sgrùdaidh fànais, agus na lorgaidhean as ùire ann an saidheans fànais. Bidh an gailearaidh a’ toirt a-steach ìomhaighean iongantach agus taisbeanaidhean eadar-ghnìomhach gus an eòlas a dhèanamh cuimhneachail.

Tha Ionad Adhair is Fànais Samuel Oschin a’ cur gu mòr ri cruth-tìre cultarach Los Angeles agus gun teagamh tàlaidh e daoine a tha dèidheil air àite agus inntinnean neònach. Bidh e na àrd-ùrlar gus ginealaichean ri teachd a bhrosnachadh gus dreuchdan a leantainn ann an raointean STEM agus leantainn air adhart a’ putadh crìochan sgrùdadh àite daonna.

stòran:

- Dealbh le Gene Blevins / Neach-togail Dhealbh

- Ionad Saidheans California

- NASA