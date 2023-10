Cuan Mòr air a lorg fo rùsg na Talmhainn

Tha luchd-saidheans air lorg ùr a dhèanamh - tha cuan mòr falaichte fo rùsg na Talmhainn. Tha an t-uisge, a tha air a stòradh ann an creag ris an canar 'ringwoodite', suidhichte 400 mìle fon talamh. Tha an lorg seo air toirt gu buil gu bheil trì tursan barrachd uisge fon uachdar na tha anns na cuantan uile còmhla.

Tha an t-uisge air a stòradh ann an staid àraid ris an canar staid coltach ri spong, nach eil na leaghan, cruaidh, no gas, ach na cheathramh staid. Tha structar criostail ringwoodite a’ leigeil leis hydrogen a thàladh agus uisge a ghlacadh, ga fhàgail mar spong.

Thuirt an geo-eòlaiche Steve Jacobsen, pàirt den sgioba air cùl an lorg, “Tha mi a’ smaoineachadh gu bheil sinn mu dheireadh a ’faicinn fianais airson cearcall uisge na Talmhainn gu lèir, a dh’ fhaodadh cuideachadh le bhith a ’mìneachadh na tha de dh’ uisge leaghaidh air uachdar ar planaid àitich."

Chaidh an lorg a dhèanamh le bhith a’ sgrùdadh crithean-talmhainn agus a’ dèanamh anailis air na tonnan clisgeadh a thog seismometers. Chaidh làthaireachd uisge sa chreig a dhearbhadh leis na leughaidhean seismic sin.

Tha buaidh mhòr aig an lorg seo air ar tuigse air cearcall uisge na Talmhainn agus an uiread uisge air a’ phlanaid againn. Bidh e cuideachd a’ tilgeil solas air na dìomhaireachdan a tha falaichte fo rùsg na Talmhainn agus a’ soilleireachadh iongantas leantainneach nàdur.

A bharrachd air an lorg iongantach seo, tha luchd-saidheans cuideachd air eag-shiostam gu tur ùr a lorg o chionn ghoirid fo sgudal bholcànach le cuideachadh bho inneal-fuadain fon uisge. Tha na lorgan sin a’ cur nar cuimhne gu bheil tòrr ri ionnsachadh fhathast mun phlanaid againn agus na dìomhaireachdan falaichte aice.

