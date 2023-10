Tha cuan mòr am falach fo rùsg na talmhainn, tha luchd-saidheans ag ràdh

Tha luchd-saidheans air lorg iongantach a dhèanamh: tha cuan mòr falaichte fo rùsg na Talmhainn, anns a bheil trì tursan nas motha de uisge na na cuantan air uachdar na planaid. Tha an t-uisge air a stòradh ann an creag ris an canar “ringwoodite” a tha suidhichte 400 mìle fon talamh.

Sheall rannsachadh a chaidh fhoillseachadh ann an 2014 gu bheil uisge air a stòradh anns a’ chreig fhallain ann an staid air leth ris an canar “staid coltach ri spong,” nach eil na leaghan, cruaidh no gas ach na cheathramh staid. Tha an lorg seo a’ fosgladh cothrom air cearcall uisge na Talmhainn gu lèir a mhìnicheas am pailteas uisge leaghaidh air uachdar na planaid.

Mhìnich an geo-eòlaiche Steve Jacobsen, a bha na phàirt den sgioba air cùl nan co-dhùnaidhean, cho cudromach sa tha ringwoodite, a’ toirt cunntas air mar “sponge” a tharraingeas hydrogen agus uisge a ghlacadh. Tha structar criostal ringwoodite a’ leigeil leis tòrr uisge a ghabhail a-steach domhainn taobh a-staigh a’ chulaidh, a’ toirt seachad ceangal a tha a dhìth ann an tuigse luchd-saidheans air cuairteachadh uisge na Talmhainn.

Rinn luchd-saidheans an lorg ùr seo le bhith a’ sgrùdadh gnìomhachd seismic agus tonnan clisgeadh air an cruthachadh le crithean-talmhainn. Tron sgrùdadh seo, chomharraich iad làthaireachd uisge ann an ringwoodite domhainn fon uachdar. Ma tha dìreach 1% de dh'uisge anns a' chreig, tha e a' ciallachadh gu bheil trì tursan nas motha de dh'uisge fon talamh na tha ann an cuantan uile na Talmhainn còmhla.

Chan e an lorg seo de chuan falaichte fo rùsg na Talmhainn an aon adhartas ann an rannsachadh saidheansail o chionn ghoirid. Lorg luchd-rannsachaidh cuideachd eag-shiostam gu tur ùr nuair a bha iad a’ sgrùdadh rùsg bholcànach le inneal-fuadain fon uisge. Tha na lorgan sin a’ cur cuideam air cho farsaing sa tha raointean nach deach a sgrùdadh air a’ phlanaid againn.

