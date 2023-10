Comet mòr cryovolcanic a’ tighinn faisg air an Talamh

Tha speuradairean air lorg iongantach a dhèanamh - comet trì tursan nas motha na Beinn Everest, ris an canar 12P / Pons-Brooks, a tha air spreadh san fhànais agus a tha a-nis a’ dèanamh air an Talamh. Buinidh an comet seo do roinn tearc ris an canar comets cryovolcanic, no comet bholcàno fuar, a tha air a dhèanamh suas de deigh, duslach, agus gasaichean. Tha niuclas cruaidh ann le trast-thomhas air a mheas a bhith timcheall air 18.6 mìle (30 km). Mar a bhios a 'ghrian a' teasachadh a cryomagma, bidh cuideam a 'togail suas taobh a-staigh a' chomet, a 'leantainn gu spreadhaidhean de nitrigin agus carbon aon-ogsaid. Tha na spreadhaidhean sin ag adhbhrachadh gun tèid sprùilleach reòta a sgaoileadh tro bhriseadh ann an slige a’ chomadaidh, a’ leantainn gu a chumadh sònraichte a tha coltach ri paidhir adhaircean no crudha eich.

A dh 'aindeoin giùlan spreadhaidh a' chomadaidh, chan fheumar dragh a ghabhail mu bhuaidh leis an Talamh. Tha dùil gun lean Pons-Brooks a’ sprèadhadh agus e a’ tighinn nas fhaisge air an Talamh, ach fuirichidh e aig astar sàbhailte de 232 millean km (144 millean mìle) aig an dòigh as fhaisge air. Tha seo ga chuir fada nas fhaide na an raon de nithean faisg air an Talamh (NEO), a bhios mar as trice a’ dol seachad air taobh a-staigh 120 millean mìle bhon phlanaid againn.

Ged nach bi an comet na chunnart don Talamh, tha e na chothrom ainneamh dha luchd-amhairc nan speuran. B’ e 1954 an turas mu dheireadh a bha Pons-Brooks ri fhaicinn don t-sùil rùisgte, agus tha dùil gum bi e aig an ìre as soilleire ann an speuran oidhche Cèitean agus Ògmhios 2024, eadhon ged a bhios e nas fhaisge air a’ phlanaid againn sa Ghiblean. Air feasgar 2 Ògmhios, 2024, thathar an dùil gun ruig an comet an ìre as àirde de shoilleireachd. Às deidh an dòigh as fhaisge air, tillidh Pons-Brooks chun t-siostam grèine a-muigh agus cha bhith e ri fhaicinn a-rithist gu 2095.

An-dràsta suidhichte ann an reul-bhad Hercules, chithear Pons-Brooks aig àirde 36 ceum os cionn fàire nuair a tha iad a’ coimhead ris an ear-thuath. Tha a mhòrachd ann am meud agus faicsinneachd tearc a’ fàgail a’ chomadaidh cryovolcanic seo na thachartas iongantach nèamhaidh ri fhaicinn.

Stòr: An artaigil tùsail