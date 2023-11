Comet Mòr a’ tighinn faisg air an Talamh: Tachartas nèamhaidh iongantach ri shùileachadh

Tha tachartas celestial iongantach gu bhith a’ fosgladh fhad ‘s a tha comet mòr a’ goirteachadh a dh’ionnsaigh na Talmhainn. Leis an fhar-ainm “Devil Comet”, tha an neach-tadhail cosmach iongantach seo, dà uair nas motha na Beinn Everest, air luchd-coimhead speur agus speuradairean a ghlacadh. Ach, na biodh eagal ort, oir chan eil e na chunnart don chinne-daonna, a rèir eòlaichean.

Nochd an “Devil Comet”, ris an canar gu h-oifigeil 12P / Pons-Brooks, an toiseach ann an 1812 agus nochd e a-rithist ann an 1883, ga fhàgail na comet bho àm gu àm le ùine orbital timcheall air 71 bliadhna. A bharrachd air a mheud, tha an comet seo a’ seasamh a-mach am measg a co-aoisean air sgàth a bholcàno deighe gnìomhach, rud ainneamh ann an comets.

Tha na bholcànothan reòthte seo, ris an canar cuideachd cryomagma vents, air an dèanamh suas de mheasgachadh sònraichte de deigh, duslach agus gas. Mar thoradh air an sin, bidh iad a 'leigeil a-mach gas bhon taobh a-staigh, a' cruthachadh sealladh tarraingeach san fhànais. Tha luchd-saidheans den bheachd nach eil ach mu 20 comet ann le bholcànothan deigh gnìomhach mar sin.

Comharraich na mìosachain agad airson meadhan a’ Ghiblein an ath-bhliadhna, oir bidh an Devil Comet aig an ìre as soilleire nuair a ruigeas e astar timcheall air 232 millean cilemeatair (no 144,158,116 mìle) bhon Talamh. Ged a dh’ fhaodadh gum bi e ri fhaicinn leis an t-sùil rùisgte, thathas cinnteach gum bi e ri fhaicinn le prosbaig no teileasgop meadhanach sa ghàrradh-cùil.

Ceistean Bitheanta

1. A bheil an Diabhal Comet na chunnart don chinne-daonna?

Chan e, chan eil an Diabhal Comet na chunnart don chinne-daonna. Na bi cinnteach, is e dìreach sealladh celestial brosnachail a bheir eòlas iongantach dha luchd-coimhead nan speuran.

2. A bheil feartan sònraichte sam bith aig Comet an Diabhail?

Gu tur! Tha an Devil Comet chan ann a-mhàin dà uair nas motha na Beinn Everest ach tha bholcàno deigh gnìomhach ann cuideachd, ga fhàgail na iongantas cosmach tearc is iongantach.

3. Dè cho tric 'sa tha coltas a' chomaid seo?

Bidh an Devil Comet a’ leantainn orbit bho àm gu àm agus chithear e timcheall air a h-uile 71 bliadhna. Thachair e mu dheireadh fhaicinn ann an 1812 agus 1883, agus bha dùil ris an ath shealladh ann am meadhan a’ Ghiblein sa bhliadhna ri teachd.

4. Dè a tha ag adhbhrachadh spreadhaidhean soilleir de shoilleireachd bho Comet an Diabhail?

Canar spreadhaidhean ris na spreadhaidhean sin, nuair a bhios comets gu math nas gnìomhaiche agus a’ leigeil ma sgaoil gas is duslach aig ìre luathaichte. Tha an Devil Comet a’ nochdadh spreadhaidhean air leth soilleir agus follaiseach, ga fhàgail na chuspair anns a bheil ùidh mhòr aig luchd-saidheans.

5. Dè cho mòr 'sa tha niuclas Comet an Diabhail?

Tha tuairmsean bho speuradairean a’ moladh gu bheil niuclas an Devil Comet a’ dol thairis air 12.4 mìle, a tha dà uair nas motha na Beinn Everest. Tha am meud mòr seo ga chuir air leth bho a co-aoisean celestial.

Mar a bhios turas celestial Comet an Diabhail a’ leudachadh, tha speuradairean a’ gabhail ris cho neo-fhaicsinneach ’s a tha a bhòidhchead. Cum sùil a-mach airson ùrachaidhean agus ullaich airson tachartas nèamhaidh iongantach a tha a’ gealltainn iongnadh a chuir air luchd-amhairc nan speuran. Dèan cinnteach nach eil an neach-siubhail cosmach mòr seo ach a’ dol seachad, a’ leigeil leinn blasad fhaighinn de a mhòrachd mus lean e air adhart air a bhòidse nèamhaidh.