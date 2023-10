Comet mòr le “adhaircean” sònraichte a’ gortachadh a dh’ ionnsaigh na Talmhainn

Tha comet mòr ris an canar 12P / Pons-Brooks gu luath a’ tighinn faisg air an Talamh, a’ taisbeanadh na feartan iongantach aige ris an canar na “adhaircean.” A dh’ aindeoin an dàrna sprèadhadh mòr aige o chionn ghoirid taobh a-staigh ceithir mìosan, tha na feartan follaiseach sin fhathast rim faicinn. Is e an rud a tha a’ fàgail a’ chomad seo eadhon nas sònraichte gu bheil bholcàno gnìomhach na shuidhe air a bharr. Tha an comet mòr seo, timcheall air meud baile-mòr, a’ caladh bholcàno a tha gu bhith a’ sprèadhadh a-rithist, dìreach mìosan às deidh an spreadhadh tùsail aige. Mar a bhios e a’ leantainn air a thuras a dh’ionnsaigh na grèine, thathar an dùil gun sgaoil e sgòth iongantach de ghas is deigh, coltach ri paidhir adhaircean a’ sruthadh a-mach à uachdar na comet.

Air a sheòrsachadh mar comet cryovolcanic, tha cridhe 12P/Pons-Brooks a’ tomhas timcheall air 30 cilemeatair ann an trast-thomhas. Tha an cridhe seo a’ toirt a-steach measgachadh de ghas, duslach, agus deigh ris an canar “cryomagma.” Tha niuclas a’ chomet air a chuairteachadh le còmhdach gas ris an canar “coma.” Nuair a dh’ èiricheas teòthachd an niuclas, bidh e a’ leigeil a-mach spreadhaidhean dhan fhànais.

Tha eòlaichean air mothachadh a dhèanamh air leudachadh agus leasachadh adhaircean sònraichte a ‘chomet. Tha cuid eadhon air coimeas a dhèanamh, a’ dèanamh coimeas eadar cumadh neo-riaghailteach a’ chomadaidh ri soithichean-fànais ficsean saidheans mar an Millennium Falcon bho Star Wars. Tha cumadh neo-riaghailteach a’ choma mar thoradh air neo-riaghailteachdan ann an niuclas a’ chomadaidh. Mhìnich Ridseard Miles, reul-eòlaiche bho Acadamaidh Reul-eòlais Bhreatainn, gu bheil leudachadh fada de ghasaichean taobh a-staigh na comet a’ cumadh a chruth neo-riaghailteach.

Anns na làithean a tha romhainn, thathas an dùil gun lean coma a’ chomadaidh a’ leudachadh, a’ cur barrachd cuideam air na h-adharcan iongantach aige. Bidh an t-iongantas celestial iongantach seo a’ glacadh luchd-còmhnaidh na Talmhainn air 21 Giblean, 2024, mus gluais iad an comet air ais gu raointean a-muigh siostam na grèine. Ach, cha till e gu 2095.

stòran:

- Spaceweather.com

- Saidheans beò