Comet Cryovolcanic Colossal a 'tighinn faisg air an Talamh

Tha luchd-saidheans air aithris gun deach comet mòr a lorg trì tursan nas motha na Beinn Everest a tha a’ tighinn faisg air an Talamh gu luath. Ach, chan eil feum air dragh oir chan eil an comet air cùrsa bualadh leis a’ phlanaid againn. An àite sin, tha dùil gum bi e ri fhaicinn don t-sùil rùisgte nuair a ruigeas e an ìre as fhaisge air an Talamh air 21 Giblean, 2024.

Tha a’ bhuidheann celestial seo, leis an t-ainm 12P/Pons-Brooks, air a chomharrachadh mar comet cryovolcanic. Tha cridhe cruaidh aig na seòrsaichean comets seo a tha a’ dol thairis air 18.6 mìle drùidhteach (30 km) agus tha iad air an dèanamh suas de mheasgachadh de deigh, duslach agus gasaichean. Nuair a bhios a’ ghrian a’ blàthachadh na comet, bidh an cuideam taobh a-staigh a’ chridhe ag àrdachadh, ag adhbhrachadh gum bi nitrigin agus carbon aon-ogsaid a’ spreadhadh tro sgàinidhean ann an còmhdach a-muigh a’ chomadaidh, a’ cruthachadh mìrean reòthte.

Tha Pons-Brooks air tachartas spreadhaidh fhaicinn dà uair taobh a-staigh ceithir mìosan, a’ toirt cumadh sònraichte coltach ri adharc dha. Tha cuid de luchd-amhairc eadhon air a choltas a dhèanamh ris an Millennium Falcon bho chòrachd Star Wars. A thaobh meud, tha an comet seo an coimeas ri comet ainmeil Halley, a bha ri fhaicinn mu dheireadh às aonais teileasgop ann an 1954. Tha orbit grèine coltach ri Pons-Brooks airson 71 bliadhna agus mar sin tha e air ainmeachadh mar ‘Comet seòrsa Halley’. .

Mar a bhios Pons-Brooks a’ dlùthachadh ris an ìre as fhaisge air an Talamh sa Ghiblean 2024, faodaidh luchd-amhairc nan speuran a bhith a’ coimhead air adhart ris an ìre as àirde de shoilleireachd air 2 Ògmhios, 2024. Às deidh na coinneimh dlùth seo, leanaidh an comet air a thuras air ais gu na raointean as fhaide air falbh de shiostam na grèine, leis an ath thilleadh ris a bheil dùil ann an 2095.

An-dràsta, tha an comet suidhichte taobh a-staigh reul-bhad Hercules, ri fhaicinn anns an taobh an ear-thuath an ear-thuath, timcheall air 36 ceum os cionn fàire. Tha dùil ri tuilleadh sprèadhadh, a dh’ fhaodadh a bhith eadhon nas cudromaiche, fhad ‘s a tha an comet a’ leantainn air a turas chun Talamh.

Ged a tha Pons-Brooks drùidhteach, is e an comet bholcànach as buaireasach nar sgìre chosmach 29P/Schwassmann-Wachmann. Tha an comet mòr seo, a tha 37 mìle de leud (60 km), a’ cuairteachadh na grèine seachad air Jupiter aig astar iongantach de 26,000 mìle san uair. Thathas a’ creidsinn gun sprèadh e timcheall air 20 uair sa bhliadhna agus bha an sprèadhadh as cumhachdaiche aige ann an 12 bliadhna san Dùbhlachd 2022, a’ toirt timcheall air millean tunna de cryomagma a-steach don fhànais.

