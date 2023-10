Bidh fiolm CCTV a chaidh a lorg às ùr a’ nochdadh flash solais ro Loud Bang ann am Melbourne

Tha dealbhan CCTV à Melbourne, taobh an ear-thuath Astràilia air grèim fhaighinn air solas obann agus brag àrd, a’ fàgail luchd-còmhnaidh fo imcheist. Tha a’ bhidio, a chaidh a thogail le neach-còmhnaidh ann an Doreen, a’ sealltainn solas soilleir agus fuaim spreadhaidh. Chaidh luchd-còmhnaidh draghail bho sgìrean faisg air làimh, leithid Balwyn agus Doncaster, gu na meadhanan sòisealta gus freagairtean a shireadh.

Ged a bha grunn prothaideachadh ann, tha an speuradair aig Oilthigh Nàiseanta Astràilia Brad Tucker den bheachd gur dòcha gur e meteorite a dh’ adhbhraich an iongantas seo. Tha e ag innse, nuair a thig asteroid a tha a’ siubhal gu luath a-steach do àile na Talmhainn, gu bheil an lùth a thèid a leigeil ma sgaoil a’ cruthachadh spionnadh sonic, a’ leantainn gu fuaim spreadhaidh. Tha Tucker cuideachd a’ daingneachadh nach eil e neo-àbhaisteach tachartasan leithid seo a bhith air an suidheachadh gu h-ionadail agus air am faicinn le luchd-còmhnaidh ann an sgìrean sònraichte.

Stèidhichte air meud an fhuaim agus an spreadhadh, tha Tucker den bheachd gu bheil an asteroid timcheall air 4 gu 16 òirleach de leud, timcheall air meud ball-basgaid. Bhiodh pìosan den asteroid air losgadh nuair a chaidh iad a-steach don àile no air a dhèanamh sìos chun Talamh.

Fhad ‘s a tha luchd-saidheans comasach ann a bhith a’ lorg asteroids nas motha na meatairean 100, faodaidh feadhainn nas lugha mar an tachartas o chionn ghoirid a dhol gun aithneachadh gus goirid ron bhuaidh. Tha Tucker a’ dèanamh cinnteach gu bheil e gu math eu-coltach gum bi asteroid coltach ri meud ris an fhear a tha an urra ri dineosairean a dhol à bith air an Talamh. Ach, faodaidh asteroids nas lugha fhathast mòran lùth a leigeil ma sgaoil.

Thuirt luchd-fianais, leithid Jason Busuttil à Langwarrin, gum faca iad am meteor a’ dèanamh air na Dandenongs. Tha na dealbhan CCTV air fianais luachmhor a thoirt do luchd-saidheans a tha a’ sgrùdadh nan tachartasan celestial sin.

