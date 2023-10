An crith-thalmhainn as làidire a chaidh a chlàradh a-riamh air adhbhrachadh le feachdan teactonaig, chan e buaidh asteroid

By

Tha luchd-saidheans air faighinn a-mach nach ann le buaidh asteroid a dh’ adhbhraich a’ chrith-thalmhainn as cumhachdaiche a chaidh a chlàradh a-riamh air Mars, ach le feachdan teactonaigeach taobh a-staigh a’ phlanaid fhèin. Tha am foillseachadh seo a’ nochdadh gu bheil Mars nas gnìomhaiche gu seismeach na bhathas a’ creidsinn roimhe.

Lorg uachdaran InSight NASA, a thàinig air tìr air Mars san t-Samhain 2018, crith-thalmhainn de mheud 4.7 air 4 Cèitean 2022. Bha a’ chrith-thalmhainn seo còig tursan nas làidire na an clàr roimhe, a chaidh cuideachd a thomhas le InSight ann an 2021. Eu-coltach ris a’ mhòr-chuid de chrithean-talmhainn a mhaireas a-mhàin uair a thìde, lean na h-aithrisean bhon chrith-thalmhainn seo airson sia uairean nach fhacas a-riamh, ga fhàgail mar a’ chrith-thalmhainn as fhaide a chaidh a chlàradh a-riamh air planaid eile.

Fhad ‘s a tha InSight air còrr air 1,300 crith-thalmhainn a lorg bho thàinig e gu Mars, sheas a’ chrith-thalmhainn shònraichte seo leis gu robh an comharra aice coltach ris an fheadhainn a dh’ adhbhraich buaidhean asteroid. Ach, cha deach fianais sam bith a lorg air sgàineadh buaidh no cnap duslach, a thug air luchd-saidheans co-dhùnadh gur ann bho thùs teactonaigeach a bha a’ chrith-thalmhainn.

Eu-coltach ri gliocas gnàthach, bhathas den bheachd roimhe seo gu robh Mars ro bheag agus ro fhuar airson gnìomhachd teactonaigeach a thaisbeanadh. Eu-coltach ris an Talamh, chan eil lannan teactonaig aig Mars a ghluaiseas mar fhreagairt do fheachdan san fhallainn. An àite sin, tha e coltach gun deach a’ chrith-thalmhainn a lorg InSight adhbhrachadh le bhith a’ leigeil ma sgaoil cuideam billean-bliadhna taobh a-staigh rùsg Mars, a chaidh a chruthachadh mar a bha diofar phàirtean den phlanaid a’ fuarachadh agus a’ crìonadh aig ìrean eadar-dhealaichte.

Tha tuigse air gnìomhachd teactonaig Mars deatamach airson sgrùdadh san àm ri teachd agus coloinidheachd daonna. Le bhith a’ sgrùdadh cuairteachadh cuideaman air a’ phlanaid, tha luchd-saidheans an dòchas raointean sàbhailte a lorg far am faod daoine fuireach agus raointean a bu chòir a sheachnadh.

Chaidh an rannsachadh ùr-nodha seo fhoillseachadh anns an iris Geophysical Research Letters.

stòran:

- “Is e crith-thalmhainn as làidire a th’ ann am Marsquake, chan e crathadh asteroid. ” - Space.com

- “Carson a tha Mars a’ crathadh ar saoghal ”- Misean Mars InSight aig NASA