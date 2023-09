Institiud Teicneòlais Mars: Ag ullachadh na slighe airson coloinidhean Martian

Tha Comann Mars, a chaidh a stèidheachadh ann an 1998 leis an Dotair Raibeart Zubrin agus buill eile, air a bhith dealasach o chionn fhada airson a bhith a’ sgrùdadh theicneòlasan tuineachaidh airson Mars agus a’ brosnachadh buannachdan leithid de mhiseanan. A’ togail air na h-oidhirpean aca, tha a’ bhuidheann air iomairt ùr inntinneach ainmeachadh o chionn ghoirid - stèidheachadh Institiud Teicneòlais Mars.

Is e prìomh amas Institiud Teicneòlais Mars na teicneòlasan riatanach a leasachadh gus làthaireachd seasmhach a chruthachadh air a’ phlanaid dhearg. Fhad ‘s a tha companaidhean mar SpaceX ag amas air siostaman còmhdhail a thogail gus Mars a ruighinn, tha an institiùd ag amas air dèiligeadh ris an dùbhlan a bhith beò agus a’ soirbheachadh ann an àrainneachdan Martian.

A’ bruidhinn air cho cudromach sa tha an oidhirp seo, chuir an Dr Raibeart Zubrin, a tha cuideachd na cheann-suidhe air Comann Mars, cuideam air an fheum air institiud a tha gu sònraichte airson leasachadh theicneòlasan deatamach. Thuirt e, “Tha SpaceX agus companaidhean cur air bhog tionnsgalach eile mu thràth a’ gluasad gu luath gus na siostaman còmhdhail a leasachadh a bheir sinn chun phlanaid Mars. Tha feum air institiud a tha gu sònraichte airson a bhith a’ leasachadh theicneòlasan a leigeas leinn a bhith beò aon uair ‘s gu bheil sinn ann.”

Le bhith ag amas air na taobhan teicneòlach de thuineachadh, tha Institiud Teicneòlais Mars ag amas air dèiligeadh ri nithean deatamach leithid siostaman taic beatha, togail àrainn, cinneasachadh bìdh, agus cleachdadh ghoireasan. Tha na raointean sin deatamach airson àrainneachd sheasmhach agus àite-fuirich a chruthachadh airson coloinidhean Martian san àm ri teachd.

Gu ruige seo, tha tuilleadh fiosrachaidh mu Institiud Teicneòlais Mars, a’ toirt a-steach na raointean rannsachaidh sònraichte agus na com-pàirtichean aige, fhathast ri ainmeachadh. Ach, le stèidheachadh an stèidheachd seo, tha an aisling mu dhaoine a bhith na ghnè ioma-phlanaideach a’ toirt ceum mòr air adhart. Le bhith a’ leasachadh nan teicneòlasan a tha riatanach airson tuineachadh Martian, bidh pàirt chudromach aig an institiùd ann a bhith a’ cumadh àm ri teachd sgrùdadh fànais.

Mìneachaidhean:

- Comann Mars: Buidheann tagraidh fànais le fòcas air a bhith a’ sgrùdadh theicneòlasan tuineachaidh airson Mars agus a’ brosnachadh mhiseanan chun phlanaid dhearg.

- Institiud Teicneòlais Mars: institiud a tha gu sònraichte airson a bhith a’ leasachadh theicneòlasan a tha riatanach airson làthaireachd air Mars a stèidheachadh.

stòran:

