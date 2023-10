An suidheachadh iongantach de chridhe iarainn leaghan Mars

Tha rannsachadh ùr stèidhichte air dàta seismic bho mhisean InSight NASA air caitheamh ris an tuigse a bh’ againn roimhe air cridhe iarann ​​​​leaghaidh Mars. Tha luchd-saidheans aig ETH Zurich air faighinn a-mach nach e a-mhàin gu bheil an cridhe nas lugha na bha dùil roimhe, ach gu bheil e cuideachd air a chuairteachadh le sreath de silicate leaghte 150-cilemeatair de thighead. Bidh na co-dhùnaidhean sin a’ tilgeadh solas air dùmhlachd agus co-dhèanamh cridhe Mars agus a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air cruthachadh a’ phlanaid.

Is e aon de na prìomh lorgaidhean an lùghdachadh ann an radius a 'chridhe. An toiseach air a mheas eadar 1,800 agus 1,850 cilemeatair, tha na tomhais ùra a’ cur radius a’ chridhe eadar 1,650 agus 1,700 cilemeatair. Tha am meud nas lugha seo a’ ciallachadh dùmhlachd nas àirde na bha dùil roimhe, a’ moladh cridhe air a dhèanamh suas de 9 gu 15 sa cheud de eileamaidean solais, leithid sulbhur, carbon, ocsaidean agus hydrogen.

Tha làthaireachd còmhdach de silicate leaghte timcheall air a’ chridhe cuideachd na fhoillseachadh iongantach. Chan eil còmhdach leaghte cho sònraichte aig an Talamh, a’ fàgail structar a-staigh Mars gun samhail. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ toirt dùbhlan do na modailean a bh’ againn roimhe de thaobh a-staigh planaid agus a’ toirt sealladh ùr air mean-fhàs Mars.

Tha co-dhèanamh cridhe Mars a 'toirt seachad fiosrachadh mu bhith a' cruthachadh tràth. Tha an àireamh mhòr de eileamaidean solais a’ nochdadh gun deach an cridhe a chruthachadh tràth ann an eachdraidh siostam na grèine, is dòcha aig an àm nuair a bha a’ ghrian fhathast air a cuairteachadh le gas nebula, a’ toirt seachad stòr airson na h-eileamaidean sin a chruinneachadh.

Tha buaidh mhòr aig an rannsachadh seo air ar tuigse air Mars agus a h-eachdraidh geòlais. Le bhith a’ sgrùdadh dàta seismic agus ga chur còmhla ri samhlaidhean coimpiutair, faodaidh luchd-saidheans cumail orra a’ faighinn a-mach seallaidhean ùra mu obrachadh a-staigh a’ Phlanaid Dheirg. Mar a bhios sinn a’ cruinneachadh barrachd dàta agus ag ùrachadh ar modailean, chan eil teagamh nach bi sinn a’ faighinn tuigse nas doimhne air sgrìobhadh sònraichte Mars agus na pròiseasan a thug cumadh air.

Ceistean Bitheanta

1. Ciamar a cho-dhùin luchd-saidheans co-dhèanamh cridhe Mars?

Rinn luchd-saidheans a bha a’ dèanamh anailis air dàta seismic a chruinnich misean InSight coimeas eadar e agus samhlaidhean ciad-phrionnsapalan de fheartan seismic aloidhean meatailt liùlach. Thug an cothlamadh seo de dhàta agus samhlaidhean cothrom dhaibh co-dhèanamh agus dùmhlachd cridhe Mars a dhearbhadh.

2. Carson a tha làthaireachd silicate leaghte cudromach?

Tha làthaireachd còmhdach silicate leaghte timcheall air cridhe Mars cudromach leis nach eilear ga fhaicinn ann an structar taobh a-staigh na Talmhainn. Tha an eadar-dhealachadh seo a’ toirt sealladh luachmhor air eachdraidh geòlais shònraichte Mars agus pròiseasan mean-fhàs.

3. Dè tha am meud nas lugha de chridhe Mars a' ciallachadh?

Tha am meud nas lugha de chridhe Mars, còmhla ris an tomad gun atharrachadh, a’ nochdadh dùmhlachd nas àirde. Tha seo a’ ciallachadh gu bheil nas lugha de eileamaidean solais anns a’ chridhe na bha dùil roimhe. Tha am meud nas lugha agus an dùmhlachd nas àirde a’ co-thaobhadh ri suidheachaidhean àbhaisteach cruthachadh planaid.

4. Dè tha sgrìobhadh cridhe Mars ag innse dhuinn mu bhith ga chruthachadh?

Tha làthaireachd chudromach eileamaidean solais ann am meadhan Mars a’ nochdadh cruthachadh tràth, is dòcha aig an àm nuair a bha a’ ghrian fhathast air a cuairteachadh le gas nebula. Tha seo a’ toirt seachad sanasan mu eachdraidh thràth a’ phlanaid agus mar a tha eileamaidean solais a’ cruinneachadh na chridhe.

5. Ciamar as urrainn do sgrùdadh dàta seismeach ar cuideachadh le bhith a’ tuigsinn taobh a-staigh Mars?

Tha dàta seismic a chaidh a chruinneachadh bho Mars a’ leigeil le luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air structar agus sgrìobhadh a-staigh na planaid. Le bhith a’ sgrùdadh feartan marsquakes agus gan cur còmhla ri samhlaidhean, faodaidh luchd-rannsachaidh seallaidhean luachmhor fhaighinn air gnìomhachd a-staigh a’ Phlanaid Dheirg agus na pròiseasan geòlais aice.