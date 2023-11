Sgrùdadh Ùr a’ nochdadh lìonra farsaing de sheann abhainn air Mars

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Stàite Pennsylvania (Penn State) air solas ùr a thilgeil air làthaireachd aibhnichean air Mars. A dh’ aindeoin barailean a bh’ ann roimhe, tha an sgrùdadh a’ moladh gu robh lìonra aibhnichean eadhon nas fharsainge aig Mars na bhathas a’ creidsinn an toiseach. Bha na co-dhùnaidhean stèidhichte air dàta a chaidh a chruinneachadh bhon rover Curiosity ann an Gale Crater.

Gu traidiseanta, tha luchd-saidheans air na tha air fhàgail de aibhnichean Martian a lorg tro fheartan aithnichte leithid seann leapannan aibhne agus dromannan uisgeach. Ach, tha sgrùdadh Penn State a’ toirt a-steach seòrsa sònraichte de fheart bleith ris an canar cumaidhean beinne-is-sròin, a chaidh fhaicinn sa mhòr-chuid ann an sgàinidhean. Tha na cumaidhean sin air an dèanamh suas de bheing fhada, chumhang còmhla ri dromannan gearraichte ris an canar sròinean.

Le bhith a’ cleachdadh mhodalan àireamhach a bha coltach ri pròiseasan bleith thairis air billeanan de bhliadhnaichean, lorg an luchd-rannsachaidh gur e tasgaidhean aibhne a b’ àbhaist a bhith anns na cumaidhean beinne-is-sròin sin. Chuir mion-sgrùdadh coimeasach air stratagrafaig Mars agus na Talmhainn tuilleadh taic ris a’ bheachd-bharail seo, leis gun do nochd e feartan co-chosmhail air an dà phlanaid.

Dè a tha a’ fàgail na cruthachaidhean bleith sin cumanta ann an sgàinidhean? Tha am freagairt na laighe ann an smachd bleith gaoithe air Mars, a tha gu sònraichte fo bhuaidh cumadh-tìre sònraichte nan sgàineadh, a’ stiùireadh ghaothan ann an stiùiridhean sònraichte. Le bhith ag atharrachadh mhodalan coimpiutair gus a bhith a’ toirt a-steach bleith stiùiridh air adhbhrachadh le gaoth ann an sgàinidhean, bha e comasach don luchd-rannsachaidh cumaidhean being-is-sròin a ghineadh an àite nan dromannan sruthach traidiseanta.

Tha buaidh an sgrùdaidh seo cudromach. Chan e a-mhàin gu bheil e a’ leudachadh ar tuigse air eachdraidh geòlais Mars, ach tha e cuideachd a’ togail a’ chothruim air tasgaidhean aibhne nach deach a lorg a tha ann air feadh na planaid. Tha Benjamin Cardenas, prìomh ùghdar an sgrùdaidh agus àrd-ollamh cuideachaidh ann an eòlas-eòlas aig Penn State, a’ toirt fa-near gu bheil seo a’ nochdadh gum faodadh earrann nas motha de chlàr grùideach Mars a bhith air a chumadh le aibhnichean aig àm a dh’ fhaodadh fuireach.

Tha gu bheil aibhnichean air Mars a’ togail na ceiste: Am b’ urrainn dhaibh a bhith air taic a thoirt do bheatha? Tha Cardenas a’ moladh gur dòcha gu robh na h-aon dhleastanasan aig trannsaichean aibhne Mars ris an fheadhainn air an Talamh, a’ cumail suas nan suidheachaidhean a tha freagarrach airson beatha agus a’ comasachadh diofar chuairtean riatanach. Tha an fhianais ùr de sheann aibhnichean farsaing air Mars a’ toirt dealbh nas dòchasaiche air comas na planaid airson beatha san àm a dh’ fhalbh a chumail suas.

FAQ:

C: Ciamar a chomharraich luchd-rannsachaidh an lìonra farsaing aibhne àrsaidh air Mars?

F: Chleachd luchd-rannsachaidh dàta a chaidh a chruinneachadh bhon rover Curiosity agus rinn iad samhlaidhean àireamhach de phròiseasan bleith air Mars, gan coimeas ri stratagrafaig na Talmhainn.

C: Dè a th’ ann an cumaidhean beinne-is-sròin?

A: Tha cumaidhean beinne-is-sròin air a dhèanamh suas de bheing fhada, chumhang còmhla ri dromannan gearraichte ris an canar sròinean. Tha iad nam feartan bleith co-cheangailte ri seann thasgaidhean aibhne.

C: Carson a tha cumaidhean beinne-is-sròin cumanta ann an sgàinidhean?

F: Tha cumadh-tìre nan sgàinidhean air Mars a’ stiùireadh bleith gaoithe, a’ dèanamh àrainneachdan sgàineadh a tha cuideachail airson feartan being is sròn a chruthachadh.

C: Dè a’ bhuaidh a th’ aig an sgrùdadh?

F: Tha an sgrùdadh a’ moladh gu bheil tasgaidhean aibhne nach deach a lorg air Mars agus a’ leudachadh ar tuigse air eachdraidh geòlais na planaid.

C: Am b’ urrainn aibhnichean Mars a bhith air taic a thoirt do bheatha?

F: Tha an luchd-rannsachaidh a 'moladh gur dòcha gu robh trannsaichean aibhne Mars air a bhith coltach ri dreuchdan na Talmhainn, ga dhèanamh comasach dhaibh beatha taiceil a bhith aca.