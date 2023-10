Beachdan ùra air cridhe Mars air fhoillseachadh le sgrùdaidhean o chionn ghoirid

Tha sgrùdaidhean o chionn ghoirid air an dèanamh le sgiobaidhean rannsachaidh aig oilthigh na h-Eilbheis ETH Zürich agus Université Paris Cité air solas ùr a thilgeil air cridhe Mars, a’ toirt dùbhlan do bheachdan a bh’ ann roimhe mu cho-dhèanamh agus structar. Air a chuir air bhog ann an 2016, thug pròiseact Seismic Experiment for Interior Structure airson Structar Taobh a-staigh (SEIS) NASA seachad dàta luachmhor ann an 2021, a’ moladh gu bheil cridhe Mars air a chuairteachadh le còmhdach de chreig leaghte agus gu bheil e nas lugha na bha dùil roimhe.

Roimhe sin, bha luchd-saidheans air an sàrachadh le bhith a’ lorg àireamh nas motha de eileamaidean nas aotroime, leithid sulfur, carbon, ocsaidean agus haidridean, ann am meadhan Mars na bha teòiridhean mu eachdraidh cruthachadh na planaid air a mholadh. Ach, tha na sgrùdaidhean ùra, a chaidh fhoillseachadh ann an Nature, a’ toirt seachad mìneachadh eile. Tha iad a’ moladh gum bi cridhe iarainn leaghaidh Mars air a chuartachadh le còmhdach 150km de chreig silicate a tha faisg air leaghte. A bharrachd air an sin, tha na sgrùdaidhean sin a’ moladh radius bunaiteach nas lugha le dùmhlachd nas àirde an taca ri toraidhean InSight na bu thràithe. Tha na toraidhean sin a’ co-thaobhadh nas dlùithe ris na tha fios againn mu cho-dhèanamh ceimigeach Mars.

Le bhith a’ dèanamh anailis air dàta seismological bho mhisean InSight, thàinig na sgiobaidhean rannsachaidh gu co-dhùnaidhean coltach ris. Dh’ aontaich an dà sgioba nach robh cridhe leaghaidh iarann-nicil Mars a’ leudachadh ach letheach slighe gu uachdar na planaid. Chomharraich iad cuideachd an ìre de chreig leaghte a’ cleachdadh trì prìomh chomharran seismeòlais. Bidh tonnan seismic fad-ùine, no tonnan P, a’ dol thairis air bonn culaidh Mars ach chan eil iad a’ gluasad a-steach don chridhe. Aig an aon àm, bidh tonnan seismic transverse, ris an canar tonnan S, a ’sgaoileadh bho phònairean nas fhaisge air an tìr, a’ gluasad tro roinnean meadhan is àrd an fhallainn, a ’nochdadh staid chruaidh nas fhuaire. A bharrachd air an sin, tha fianais air faileasan de thonnan S bho mhullach an t-sreath leaghte a’ dearbhadh a nàdar cruaidh.

Tha na co-dhùnaidhean ùra sin a’ toirt sealladh luachmhor air structar bunaiteach agus culaidh Mars. Le bhith a’ cothlamadh bheachdan seism-eòlasach le eòlas air cruthachadh agus mean-fhàs planaidean talmhaidh, a bharrachd air dàta air meud planaid, cumadh, cuairteachadh agus raon grabhataidh, tha seallaidhean luachmhor air eachdraidh geòlais Mars agus daineamaigs san àm ri teachd. Chan e a-mhàin gu bheil an rannsachadh a’ neartachadh ar tuigse air Mars ach tha e cuideachd a’ toirt seachad co-theacsa riatanach airson planaidean talmhaidh leithid an Talamh a thuigsinn.

Ach a dh’ aindeoin sin, tha e cudromach toirt fa-near gu bheil na sgrùdaidhean a’ taisbeanadh dealbhan roinneil de Mars, agus tha feum air tuilleadh rannsachaidh aig diofar àiteachan gus tuigse nas coileanta fhaighinn air taobh a-staigh na planaid. An-dràsta, chan eil planaichean ann airson buidhnean fànais miseanan a dhèanamh a bheireadh seachad dàta a bharrachd gus a’ chùis seo a shoilleireachadh. A dh'aindeoin sin, tha na sgrùdaidhean o chionn ghoirid seo a 'riochdachadh adhartas mòr ann a bhith a' fuasgladh dìomhaireachd cridhe Mars.