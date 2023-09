An speuradair ESA Marcus Wandt air a shònrachadh do Mhisean Axiom 3

Chaidh speuradair pròiseact ESA Marcus Wandt às an t-Suain a thaghadh airson siubhal chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) air Axiom Mission 3 (Ax-3) san Fhaoilleach 2024. Tha am misean, ris an canar Muninn, a’ faighinn taic bho ESA agus Buidheann Fànais Nàiseanta na Suaine ( SNSA). Bidh Marcus na eòlaiche misean fo stiùir Michael López-Alegría, prìomh speuradair Axiom Space, a’ riochdachadh gach cuid na SA agus an Spàinn mar shaoranach dà-chànanach.

Is e misean Ax-3 a’ chiad turas itealaich fànais daonna malairteach le speuradair le taic ESA. Tha seo a’ soilleireachadh taic ESA do ghinealach ùr de rannsachairean fànais a’ cleachdadh ruigsinneachd malairteach gu àite gus connadh a thoirt do eaconamaidh na h-Eòrpa agus gus eòlas adhartachadh taobh a-muigh na Talmhainn.

Am measg buill sgioba eile misean Ax-3 tha Walter Villadei, còirneal agus pìleat Feachd an Adhair Eadailteach, agus eòlaiche misean Alper Gezeravci à Türkiye. Tha eòlas farsaing aig an triùir bhall den sgioba air itealain agus rinn iad seirbheis ann am feachdan adhair na dùthcha aca.

Tha com-pàirt ESA anns a’ mhisean seo a’ nochdadh dealas na buidhne a bhith a’ toirt taic do na ball-stàitean aice agus a’ brosnachadh mhiseanan luath-ùine, geàrr-ùine a ghineas saidheans math, ruighinn a-mach, foghlam agus buannachdan do bheatha air an Talamh. Thathas an dùil gum bi misean Ax-3 cruth-atharrachail, a’ suidheachadh dhùthchannan Eòrpach mar thùsairean anns a’ ghnìomhachas fànais malairteach a tha a’ tighinn am bàrr.

Cuiridh rocaid SpaceX Falcon 9 Ax-3 air bhog air bàta-fànais SpaceX Crew Dragon bho Ionad Fànais Ceanadach NASA ann am Florida, na SA. Aon uair ‘s gu bheil e ceangailte ris an ISS, caithidh Marcus suas ri 14 latha a’ dèanamh sgrùdadh microgravity agus gnìomhan foghlaim.

Tha Marcus an-dràsta a’ dèanamh prògram trèanaidh teann san Roinn Eòrpa, na SA, Canada agus Iapan gus ullachadh airson a’ mhisean. Faodar a thuras a leantainn air blog Exploration ESA, X, agus Instagram.

Stòr: ESA (Buidheann Fànais na h-Eòrpa) agus Axiom Space